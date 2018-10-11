Традиции первой брачной ночи у разных народов мира

Традиции идут испокон веков. И если современному человеку они кажутся как минимум странными, то раньше они, вероятно, имели смысл. Правда, тот факт, что некоторые из них дожили до наших дней, настораживает.

Праздничное избиение

В африканском государстве Руанда есть племя бахуту, в котором первая брачная ночь граничит с насилием. Молодожены должны побить друг друга, при этом новоиспеченная жена обязана доминировать и наносить мужу удары всем чем ни попадя.

После этого девушка отправляется в дом к своему отцу, и так продолжается целую неделю, в конце которой происходит долгожданный акт любви. Считается, что молодожены сразу выплескивают весь негатив, а потом живут долго и счастливо.

Первая брачная ночь без секса

На Филиппинах молодожены могут пировать, но заниматься сексом в их первую совместную ночь строго запрещено. Можно только спать рядом.

За исполнением традиции бдительно следят родственники и гости свадьбы. А смысл очень прост — молодые не должны зачать ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Лучше потерпеть.

Откармливание невесты

В Мавритании быть худой все равно что носить печать уродства, а потому девушки пытаются набрать к свадьбе как можно больше веса.

Девочек начинают готовить к бракосочетанию в 9 лет — в день они должны съедать до двух килограммов пшенной каши и выпивать до двадцати (!) литров верблюжьего молока. Когда же дело близится к свадьбе, девушка проводит несколько месяцев в хижине практически без движения, поедая сытные блюда. Все ради того, чтобы покорить сердце жениха.

Право первой ночи

Ну а теперь вернемся в Средневековье. В те времена, когда феодалы и землевладельцы имели право лишать невест девственности.

Так вот, аналогичный обычай долгое время существовал в культурах индейцев Южной Америки и давал сексуальные привилегии местным вождям и колдунам. Кажется, что это было сотни лет назад, но в некоторых племенах, затерянных в лесах Амазонии, обычай существует до сих пор.

Удары по пяткам

Этот корейский обычай живет и сегодня. После свадебного пира невеста отправляется в комнату, а жених задерживается для того, чтобы близкие как следует побили его рыбой по пяткам.

Жениху снимают носки и наносят удары, задавая при этом каверзные вопросы. Если он отвечает неправильно, то бить начинают сильнее. Зачем это нужно? Чтобы в первую брачную ночь детородный орган жениха был крепок, как столб. Считается, что пяточная порка рыбой (а бывает, и палкой) действует не хуже виагры.

Брачная групповуха

В Полинезии невеста проводит брачную ночь не только со своим супругом, но и со всеми гостями. Согласно их мифологии, кровь девственницы пропитана демонами и для освобождения девушки от нечистой силы с ней должны заняться сексом все присутствующие на свадьбе мужчины — от самого старого до самого молодого.

Что до супруга, то он занимается сексом со своей женой последним, когда она уже очищена. Интересно еще и то, что во время ритуала женщины племени громко поют и танцуют вокруг ложа.