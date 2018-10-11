8 причин, которые мешают вам достичь оргазма

Цитата дня: «Многие женщины имитируют оргазм, потому что многие мужчины имитируют прелюдию». Но это не единственная причина, по которой вы замечаете: «Вот именно!», когда слышите старую песню Роллинг Стоунс «Satisfaction» со словами «Я никак не могу получить удовлетворение, хотя пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь…» Кто же виноват и что делать, чтобы попытки увенчались блаженным успехом? Рассказывают врачи.

Таблетки

Некоторые лекарства могут мешать вам достичь разрядки. Например, такие препараты, как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (они используются для лечения депрессии, тревоги и тому подобных состояний) могут снижать уровень половых гормонов в организме, и нередко приводят к тому, что пациентка вообще не испытывает оргазма или он у нее так себе. И это не единственная группа лекарств, которая так действует.

Так что если у вас хороший секс, а с оргазмом все равно начались проблемы — вспомните, какие таблетки вы пьете. И поговорите с врачом. Возможно, он сможет назначить вам другой препарат — такой же эффективный, но с меньшим количеством сексуальных побочных эффектов.

Вы нуждаетесь в дополнительной стимуляции, а практикуете только обычный секс

Как регулярно показывает множество опросов и исследований, только около половины женщин испытывают оргазм от проникновения без помощи дополнительных ласк, так что неудивительно, что у остальных возникают проблемы, если с ними действуют методом «отбойного молотка». Стимуляция клитора во время секса поможет решить эту проблему.

Ваша прелюдия для вас слишком коротка

Многие женщины имитируют оргазм, потому что многие мужчины имитируют прелюдию. Если ваш парень не разогрел вас как следует в начале, то неудивительно, если он уже все, а вы только начали. Ему придется притормозить, если он хочет, чтобы вы его догнали.

Вас что-то тревожит, и это мешает вам расслабиться и наслаждаться

Многие женщины во время секса боятся нежелательной беременности, размышляют, с тем ли они парнем связались и верен ли им партнер. Неудивительно, что им не удается настроиться на нужный лад. Значит, и решать надо ту проблему, которая стала причиной «головной боли»: позаботиться о контрацепции или постараться разобраться в отношениях. Если все дело в этом, то все наладится, когда вам удастся победить причину стресса.

Вы и сами понятия не имеете, что вас заводит

Эрогенные зоны — штука индивидуальная. И о том, какие точки женских гениталий наиболее чувствительны и как с ними обращаться, на школьных уроках анатомии не рассказывают. Поэтому придется все взять в свои руки. В прямом смысле слова. Смело экспериментируйте — стимулируя внутренние и наружные чувствительные зоны по очереди и одновременно. Чтобы рассказать партнеру, что вам нравится, сначала надо и самой это понять.

Вы слишком переживаете из-за того, испытаете ли его

Если вы лежите и нервничаете, или устала, или вам неловко перед партнером, что он старается-старается, а у вас все еще никак не получается, создается замкнутый круг: у вас не получается из-за того, что ты переживаете, что у вас не получается. Наслаждайтесь процессом и не думайте о результате. Вы не обязаны поставить галочку в графе «кульминация достигнута». Просто получайте удовольствие. Все получится, когда и не ожидаете.

Вам может понадобиться немного искусственной смазки

По некоторым данным, около 40 процентов женщин не выделяют достаточно естественной смазки, чтобы получать удовольствие от секса. Контрацептивы, гормоны, эмоциональное состояние могут сбить тонкие настройки твоего организма и помешать выделению естественной смазки в нужных количествах. Мы часто пишем о том, что лубриканты хороши для леди старшего возраста и повторим это еще раз. Ведь это еще один способ легче получить оргазм и сделать его ярче.

Если ничто не помогает, дело может быть в анатомических или физических проблемах

Это случается редко, но все же случается: например, некоторые женщины страдают от такой особенности строения клитора, как клобучок: это когда этот важнейший для женской сексуальной жизни орган спрятан под клиторальным капюшоном и не может выйти наружу, и потому его чувствительность снижена. И тогда поможет врач.