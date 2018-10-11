На что способен поцелуй: малоизвестные факты

Всем известно, что губы — одна из самых сильных эрогенных зон. Они в сто раз чувствительнее, например, чем кончики пальцев. Поцелуи помогают проявить любовь, оказывают сильное влияние на наши мысли и чувства. Но и это еще не все. Есть у поцелуев и другие "способности", о которых, возможно, вы даже не догадывались.

Две недели поцелуев

Именно столько времени, по подсчетам ученых, в среднем проводит человек, предаваясь этому приятному занятию.

Первый поцелуй

Согласно статистике, первый настоящий поцелуй случается до 14 лет у 50% людей обоих полов. Большинство мужчин, кстати, отмечают, что их первые «взрослые» поцелуи случились в возрасте 10-11 лет. Может, врут?

Поцелуи помогают похудеть и укрепляют здоровье

Просто поцеловав кого-то в щеку, вы лишитесь 5 калорий. Настоящий же «французский» поцелуй избавит вас от 26 таких же единиц.

Кроме того, поцелуи стимулируют работу сердечной мышцы, улучшают работу иммунной системы и даже предотвращают появление кариеса. А еще врачи заметили, что пациенты больниц, которых родственники часто целуют, идут на поправку гораздо быстрее тех, чьи посетители менее щедры в проявлении чувств.

Поцелуй на удачу

В Ирландии верят, что целоваться полезно не только для здоровья, но и для привлечения удачи. Правда, целовать придется не человека и даже не домашнего любимца, а камень. Но не простой булыжник, а Камень Лести, являющийся одной из самых знаменитых достопримечательностей в этой стране. Согласно легенде, подарив поцелуй Камню Лести, вы будете «обречены» стать баловнем судьбы: мало того, что вас будет буквально «преследовать» удача, вам будет невероятно везти в любовных делах.

Поцелуи вне закона

Но были времена, когда целоваться даже запрещали. В XV веке Генрих IV, король Англии, подписал указ, согласно которому подданным настоятельно рекомендовалось воздерживаться от таких проявлений нежности. Этот странный, на первый взгляд, запрет был обусловлен желанием правителя уменьшить количество инфекционных болезней, обрушившихся в то время на страну. Правда, некоторые поговаривали, что ему самому просто не хватало любви.

Кстати, запрещали поцелуи уже и в XX веке. На этот раз во Франции. Сотрудники железных дорог заметили, что долгие прощания на перроне, сопровождаемые поцелуями, вызывают задержку поездов. В 1910 году французам было строго запрещено целоваться на вокзалах.

Поцелуй как улика

Отпечаток губ, так же, как и отпечатки пальцев можно было бы с успехом применять в криминалистике. В 1979 году Дэвид Боуи создал прибор, который мог по отпечатку губ идентифицировать человека. Назвали этот аппарат «липограф» и его работу даже проверили на себе некоторые знаменитые личности (их «липограммы» были проданы на аукционе, средства которого пошли на благотворительность). Но по какой-то причине полиция не заинтересовалась прибором и про него просто забыли.

Поцелуй для настроения

Ну и, конечно, стоит помнить о том, что поцелуи улучшают настроение и снижают уровень стресса. Когда люди целуются, то тормозят образование гормонов тревоги. Вспоминайте об этом, когда настроение на нуле.