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Умеете ли вы флиртовать: тест
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Узнайте, сильны ли вы в любовной переписке 

Рамблер 7 часов назад
Фото: giphy.com
Знаете ли вы, что эмодзи, которые вы шлете друг другу в сообщениях, могут оттолкнуть и даже напугать собеседника?! Да, это правда. Исследование провел американский дейтинг-сервис, проанализировав данные более трех миллионов пользователей.
Выяснилось, что мужчинам нравятся игривые и подмигивающие смайлики, эмодзи с сердечками, воздушный поцелуй, а также эмодзи с изображением еды, которые имеют сексуальный подтекст. Среди "запрещенных" смайликов — обручальное кольцо и плачущий человечек.
Вообще, флирт по переписке может быть очень увлекательным, если расслабиться и проявить фантазию. А сегодня гуру секстинга с удовольствием используют в переписке всевозможные смайлики, чтобы составить сообщение с сексуальным подтекстом.
Секстинг — переписка интимного содержания.
Если вы первый раз слышите о секстинге или, наоборот, вы и есть тот самый гуру, предлагаем пройти тест, чтобы выяснить, как хорошо вы разбираетесь во флирте c помощью эмодзи.
Женский форум5
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