Умеете ли вы флиртовать: тест

Узнайте, сильны ли вы в любовной переписке

Знаете ли вы, что эмодзи, которые вы шлете друг другу в сообщениях, могут оттолкнуть и даже напугать собеседника?! Да, это правда. Исследование провел американский дейтинг-сервис, проанализировав данные более трех миллионов пользователей.

Выяснилось, что мужчинам нравятся игривые и подмигивающие смайлики, эмодзи с сердечками, воздушный поцелуй, а также эмодзи с изображением еды, которые имеют сексуальный подтекст. Среди "запрещенных" смайликов — обручальное кольцо и плачущий человечек.

Вообще, флирт по переписке может быть очень увлекательным, если расслабиться и проявить фантазию. А сегодня гуру секстинга с удовольствием используют в переписке всевозможные смайлики, чтобы составить сообщение с сексуальным подтекстом.

Секстинг — переписка интимного содержания.

Если вы первый раз слышите о секстинге или, наоборот, вы и есть тот самый гуру, предлагаем пройти тест, чтобы выяснить, как хорошо вы разбираетесь во флирте c помощью эмодзи.