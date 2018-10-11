9 плюсов примирительного секса

Вы в гневе швыряете в него тарелку, он уворачивается, грозно надвигается на тебя, хватает… и целует долгим-долгим поцелуем. Вы орете: «Дурак! Дурак! Дурашка… Дурачок…», обмякая в его объятиях. Он подхватывает вас, несет на руках в спальню — и вот вы уже кричите не друг на друга, а от наслаждения. Ссора забыта.

Вы только что вышли целыми и невредимыми из битвы, и это вас сплотило. Даже несмотря на то, что вы были по разные стороны баррикад. И тем не менее вы ощущаете еще большую связь.

Злость физически возбуждает. С точки зрения твоего организма, все, что происходит с вами в моменты гнева и моменты сексуального возбуждения — одно и то же. Сердце бешено бьется, кровь бурлит, вы готовы наброситься друг на друга — и нет ничего удивительного, если после ссоры вы устраиваете секс вместо драки.

Вы все еще злы? Используйте это! Движения становятся быстрее и мощнее, пока вы на адреналине.

Тот, кто знает, что был неправ, постарается задобрить второго. И он отлично знает, как это сделать. В том числе и в постели.

То, из-за чего вы ссорились, сразу становится таким незначительным. Подумаешь, он посуду не моет, а если и моет — то так, что вам приходится перемывать. Зато он умеет так доставить вам удовольствие, что за это можно многое простить.

Этот вечер запомнится вам как вечер, который кончился страстной ночью, а не как вечер когда вы опять поссорились из-за его дурацкого приятеля, на которого он сам все время жалуется, но никак не перестанет с ним общаться.

Не всегда примирительный секс означает, что вы разобрались со всеми вашими проблемами. Зато он дает отсрочку на то, чтобы каждый из вас спокойно все обдумал и взвесил, и позволяет позитивнее, терпимее отнестись к ситуации, посмотреть на нее глазами другого.

Это отличный способ закончить ссору, когда вы понятия не имеете, как ее прекратить. Бывает, что уже все сказано, а раздражение все еще осталось, и просто не находите в себе сил, чтобы сказать: «Ну ладно, давай успокоимся. Мы высказали друг другу все, что нас задевало, теперь давай мириться». Даже если вы что-то такое друг другу и сказали — что дальше? Разойтись по углам и продолжить крутить ссору в голове с риском найти и начать высказывать новые аргументы? Переключиться на нейтральный разговор с риском опять невольно вырулить на опасную тему? Иногда лучше целовать, чем говорить.

Возможно, вам давно хотелось вести себя чуть более раскованно и агрессивно в постели, но вы стеснялись. И это тот случай, когда вам не придется объяснять, почему вы вдруг набросились на него, как разъяренная амазонка, и «кто тебя этому научил». Это все равно, что надеть костюм женщины-кошки на Хеллоуин: может быть, вы всегда мечтали в нем пройтись, но в другой день вас бы не поняли.