10 вариантов необычного секса в молодости

Многие из нас составляли (или делают это сейчас) списки того, что нужно успеть в жизни. Сексуальные эксперименты занимают в таких списках особое место. Во‑первых, ты точно не внесешь туда то, о чем даже подумать противно. Во‑вторых, всегда приятно знать, что есть необычные вещи, которые ты пробовала (к тому же их всегда можно подстроить под себя). Так что — вперед, к новым ощущениям!

18+

1. Секс с бывшим

Это ошибка на 110%, что делает этот поступок еще более желанным и возбуждающим. Просто сделай это, зная, что потом может разразиться буря, и пусть друзья с согревающим чаем будут на расстоянии телефонного звонка. Но не рядом, это будет совсем странно.

2. Секс в отеле

Обычно это прекрасные ночи, но никто не знает почему. Просто — хрустящие белые простыни, море или горы за окном, дом, который убирать не тебе… Подставь сюда свои причины.

3. Секс-марафон

Отмени все дела и посвяти этому всю субботу. Все, что нужно, — бутылка шампанского и лубрикант. Ну и хороший партнер, конечно.

4. Секс в твоей детской спальне

Это странно и неожиданно, но эта комната нередко обладает невероятной силой. Это эксперимент в некотором роде и над собой. Бонус — если вы ведете себя достаточно тихо, чтобы домашние ничего не заподозрили.

5. Секс в душе

Хорошо бы иметь нескользящий коврик, нескользящие тапочки и натренированное (нескользящее!) тело, иначе это может быть сложно. Зато ты поймешь, нравится ли тебе развлечение, воспетое в кино.

6. Секс в ванне

Этот вариант нельзя планировать! Пусть это будет спонтанное «не могу убрать твои руки с себя — и наоборот», даже если санузел у вас совмещенный. А если раздельный и ванна с массажем…

7. Секс с тем, кто не в твоем вкусе

Попробуй и такой вариант. Ты же не знаешь, как все обернется, почему бы и нет? Может, узнаешь что-то новое или вообще войдешь во вкус.

8. Секс с батарейками

Принеси в спальню секс-игрушку. Если ему не нравится идея, напомни, что секс не ограничивается миссионерской позой. К тому же никто из вас не может вибрировать сотни раз в минуту!

9. Секс втроем

Он странный — или прекрасный. Если вам все нравится в теории и установлены правила, самое время попробовать.

10. Жесткий секс

Конечно, вам не обязательно воплощать все сцены из «Пятидесяти оттенков серого» или с порога переходить к действительно жестким вещам. Но попробовать облегченный вариант — что ты теряешь?