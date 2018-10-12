12 стадий супружеского секса глазами мужчины

Или круговорот секса в семейной жизни.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: БРАЧНАЯ НОЧЬ

Это могло бы стать восхитительным или ужасным открытием друг друга, живи вы в викторианскую эпоху. Но вы уже несколько месяцев занимались сексом до свадьбы, а сегодня целый день провели в хлопотах, и у нее болят ноги от хождения на каблуках, поэтому вы смеетесь вместе: «Слушай, а может, отложим на утро? — А давай!».

ДНИ СО ВТОРОГО ПО ДЕСЯТЫЙ: МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Медовый месяц означает, что вы будете много-много-много раз заниматься сексом в поездке на курорт. И примерно на десятый день пойдете на пляж, потому что надо, наконец, сделать перерыв. И это будет единственный день, когда вы выйдете из номера и увидите, куда, собственно, приехали отдыхать.

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ МЕСЯЦЫ: ОПРОБОВАТЬ ВСЕ МЕСТА В ДОМЕ

Если вы до этого не жили постоянно в одном доме, это месяц экспериментов. А давай на стиральной машинке? А давай ночью на балконе? А давай, я сяду на раковину и… Ты не ушиблась? Слава богу. Сейчас нагуглю, сколько стоит новая раковина.

МЕСЯЦ ЧЕТВЕРТЫЙ: ВЫ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ ОДИН ДЕНЬ БЕЗ СЕКСА

Когда это случается впервые, вас охватывает паника: «Нет, мы не такие! Мы не станем одной из тех пар, что не занимается сексом!». И лихорадочно срываете с себя одежды. Уф, мы не такие. Хотя…

МЕСЯЦ ШЕСТОЙ: ВЫ НЕ УСПЕВАЕТЕ ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАТЬ, ДЕЛАТЬ ДОМАШНИЕ ДЕЛА, ВСТРЕЧАТЬСЯ СО ЗНАКОМЫМИ И ЕЖЕДНЕВНО ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ

В конце концов вы смиряетесь и идете на компромисс. «Хорошо, это был тяжелый день, неделя, месяц. Да у нас куча планов на выходные и если мы проведем их в постели, мы ничего не успеем». Секс становится разовым, но пока все еще великолепным. Просто редким. И вот тогда…

МЕСЯЦ СЕДЬМОЙ: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СУПРУЖЕСКИЙ СЕКС ПО ПЛАНУ

«Это реальная жизнь, бро, — говорит вам ваша половина. — Никто не избежал этой участи, и мы тоже». У каждой пары в этот период начинается плановый секс. Это может быть ежедневный, но в заранее отведенные часы. А может и раз в неделю. В какой-то момент вы понимаете, что и в этом режиме вы счастливы. Это все-таки персонально ваше время.

МЕСЯЦ ДЕВЯТЫЙ: ПЕРВЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ МОРАТОРИЙ

Или сексуальная засуха. Один из вас либо перегружен делами, либо болеет, и вы вдруг понимаете, что у вас не было секса уже третью неделю. И что самое ужасное, вы с этим соглашаетесь.

ГОДОВЩИНА: ПРОРЫВ ПЛОТИНЫ

Мораторий снят, в саванне льют любовные дожди, и у вас снова есть силы и время предаваться валянию в объятиях друг друга. Ах, как дико рычат в ночи тигры! «Это не тигры», — говорит ваша половина и счастливо краснеет. Теперь вы снова счастливы как в свой медовый месяц и понимаете, что это уже навсегда.

ГОД И ДВА МЕСЯЦА: А, НЕТ, ПОКАЗАЛОСЬ

Вы возвращаетесь к сексу по расписанию.

ПЕРВЫЕ ПОЛТОРА ГОДА: ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ХОТИТЕ ДРУГ ДРУГА

Неожиданно вы открываете себя друг другу заново. Это не медовый месяц, конечно, но вам невероятно хорошо друг с другом.

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА: КРУГ ЗАМКНУЛСЯ

Если к этому моменту у вас не родился ребенок, вы снова начинаете исследовать свой дом. К тому же у вас теперь есть опыт замены раковины.