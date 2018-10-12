5 лучших мест для секса дома

Пора расширять географию своих сексуальных утех и не ограничиваться только спальней! Мы обследовали дом на выявление идеальных мест для секса.

Подоконник

Если на твоем подоконнике хранится весь бьюти-арсенал из лаков, помад и кремов, то сноси все это к чертовой бабушке (в шкаф, например), а освободившееся место смело используй для яростной атаки своего парня!

Идеальная поза: Обопрись на подоконник и выгибай спину, представив себя изящной кошечкой на солнце. Чем больше прогиб, тем круче ощущения! Твой партнер, естественно, должен пристроиться к тебе сзади.

Плюсы: Тебе и твоему парню открывается чудесный вид из окна, а у него дополнительный бонус: его руки абсолютно свободны и могут странствовать по твоему телу, лаская грудь и бедра.

Минусы: Кроме чудесного вида, который можете наблюдать вы, не менее прекрасная картина открывается всем, кому посчастливиться прогуливаться в это время недалеко от вашего дома. Будьте осторожны!

Стиральная машина

Стиральная машина может не только стать идеальной площадкой для секса (обычно ее высота соответствует росту среднестатистического мужчины), но и добавить в ваше приключение новые ощущения! Стоит только включить ее на режим отжима, когда она будет вибрировать.

Идеальная поза: Прислониться к работающей машине может мужчина, и тогда все вибрации будут направлены на него, усиливая удовольствие и ускоряя оргазм. Но если твой парень не из тех, кому для финиша необходимо много времени, то садись на машинку ты! Обхватывай любимого ногами или подними одну на его плечо, чтобы хорошо стимулировать все глубинные нервные окончания.

Плюсы: Мужчина может совершать движения большой амплитуды, усиливая плотность контакта.

Минусы: Если машина установлена не очень хорошо и пол не совсем ровный, то ее может шатать из стороны в сторону. Позаботься об этом заранее!

Коридор

Шла на кухню за куском торта? Забудь о нем, он может изрядно навредить твоей попе. Лучше прижми к стене своего парня, ему это точно понравится. А про торт можешь вспомнить чуть позже.

Идеальная поза: Пусть твой мужчина прижмет тебя, чтобы ты смогла закинуть свою ногу за его спину. Так у вас устанавливается визуальный контакт, который невероятно возбуждает! А если ты обладаешь физической подготовкой, чтобы устоять на одной ноге все это время, мужчина может проявить свою силу и подхватить тебя за бедра.

Плюсы: Вы можете смотреть друг на друга, замечая во взгляде возбуждение и желание. Это способно усилить удовольствие от происходящего!

Минусы: Возможно, вы устанете через пару минут. Поэтому смело переворачивайся лицом к стене и продолжайте секс.

Пол

Если кровать кажется слишком маленькой для ваших сексуальных игрищ, но перебирайтесь на пол — там места уж точно хватит.

Идеальная поза: Усади своего молодого человека на пол, попроси его вытянуть перед собой ноги. Повернувшись спиной к нему, устройся у него на коленях, упрись ступнями в пол и медленно опустись на его пенис.

Плюсы: Можно заниматься сексом без опасений, что один из вас не выдержит напряжения и свалится. Падать некуда, поэтому риск травмироваться минимален!

Минусы: Даже если пол застелен самым мягким и пышным ковром, не переборщите с интенсивными движениями — рискуете натереть самые нежные места.

Кресло

Включили фильм, а он оказался самой скучной лентой в вашей жизни? Не расстраивайтесь, ведь есть занятия гораздо интереснее! Конечно, мы говорим о сексе.

Идеальная поза: Усади своего бойфренда в удобное кресло, оседлай его, расставив ноги, и упри согнутые колени ему в грудь. Затем медленно откинься назад и упрись вытянутыми руками в пол. Двигайся вперед-назад, сводя и разводя ноги. Эта поза секса не такая сложная, как может показаться. Ты сохраняешь равновесие за счет того, что упираешься ладонями о пол, а твой мужчина сидит и поддерживает тебя за ноги. Для более сильных ощущений во время секса сжимай и разжимай мышцы вагины. Выбрав правильный ритм фрикций, ты довольно быстро достигнешь оргазма.

Плюсы: Ты можешь испытать сильный оргазм.

Минусы: Попроси своего парня не увлекаться со скоростью и силой, иначе вместо удовольствия ты можешь испытать боль.