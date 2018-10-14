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5 вещей, которые убивают сексуальное влечение
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5 вещей, которые убивают сексуальное влечение 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Бретт Уорли, доктор медицинских наук из Университета штата Огайо, советует, чего следует избегать, чтобы сексуальное влечение никогда не улетучивалось!

Антидепрессанты

Такие гормоны как серотонин, адреналин и допамин непосредственно влияют на сексуальную функцию. Причём антидепрессанты и другие психиатрические препараты могут эффективно подавлять возбуждение.

Усталость

Слишком устали для секса? Увы, это не оправдание, а факт. Большинство женщин откладывают секс до ночи, а потом удивляются, почему не могут возбудиться. Для секса нужно выбирать время, когда вы находитесь на пике возбуждения, а не боретесь со сном.

Изменения веса

У женщин вес постоянно колеблется, и причин может быть множество: ПМС, беременность, отпуск. Независимо от источника, это может стать одним из основных психологических препятствий, так как женщина чувствует себя менее привлекательной.

Ссоры с партнёром

Проблемы в отношениях с мужчиной, безусловно, приведут к снижению либидо. Если ваш партнёр вас не устраивает, у вас нет гармонии, а есть серьёзные разногласия, вы не сможете как следует возбудиться.

Противозачаточные таблетки

Они отлично подходят для предотвращения беременности, но могут помешать вам наслаждаться сексом. Дело в том, что эти препараты всерьёз изменяют гормональный уровень и тем самым снижают либидо.
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