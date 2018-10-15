Красивые женские позы во время секса

Любимых женских позиций в сексе может быть множество, но есть некоторые позы, которые становиться главными в достижении самого большого удовольствия и оргазма. Каждый мужчина должен знать особенные и красивые позы в сексе у женщины, чтобы довести женщину до оргазма.

С чего следует начать?

Укрепить свои чувства. Некоторые запахи и звуки могут иметь огромное влияние на либидо. Подумайте о том, что вызывает подходящий настрой перед сексом. Например, перед сексом, поставить джаз.

Будьте эгоистичны. Беспокоясь слишком много об удовольствии партнера, означает, что сами игнорируете свои собственные ощущения. Следует заглушить внутренний монолог «Как правильно делаю?» и просто наслаждаться опытом. В противном случае, секс становится больше работой, чем игрой и удовольствием.

Оставайтесь на курсе. Воспоминаниям напряженного дня по-прежнему удаётся подкрасться в мыслях, даже если уже начинается секс. Следует постараться сосредоточить свои мысли исключительно на физическом состоянии и новых ощущениях и обратить внимание на каждое прикосновение партнёра.

Особенности любимых поз в сексе у женщин

Если хотите достигнуть кульминации в завершении секса, самые простые, но красивые позы, часто являются лучшими позициями, и с некоторыми изменениями, можно сделать их ещё более особенными.

1. Начнём с самой первой миссионерской позиции. Есть всем известная классическая и красивая поза, но на самом деле в этой классической позе существует так множество разных путей.

Женщина находиться, лёжа на кровати и лежит на спине. Положите подушку под ягодицы и приподнимите немного бёдра. Ноги поднимите вверх и назад в сторону своих плеч, как будто раскладываетесь пополам. Мужчина в такой позиции входит с переда и это позволяет ему более глубоко проникнуть в женщину и предоставить для неё ещё большее удовольствие и дать испытать новые ощущения в сексе. Кроме того, мужчина может стимулировать у женщины точку G. Такая разминка в сексе позволяет загрунтовать себя для более интенсивного оргазма.

2. Стиль собачки

Позиция, когда женщина стоит на четвереньках, и мужчина входит с зада. Эта позиция ставит женщину под контролем, что позволяет мужчине задавать темп. Кроме того, такая красивая поза позволяет более глубоко входить, заставляя мужчину чувствовать себя королём в спальне.

Женщина ложиться на живот, слегка поднимая зад, чтобы мужчина мог войти. Мужчина может лечь сверху женщины на спину, и обхватив руками бёдра, помогать поддерживать их наверху. Для большего удобства и расслабления можно подложить подушку под живот ближе к лобку, что позволяет не напрягать таз, а полностью расслабиться и получать удовольствия. Такая позиция в сексе не только обеспечивает повышенное трение внутри влагалища, но и женщина может стимулировать свою область клитора об постель.

3. При всех скручиваниях и изгибах, которые происходят во время секса, иногда во время секса можно почувствовать себя как на кардио тренировке. Вот почему так важно иметь, по крайней мере, один расслабленный оргазм и следующая позиция предназначенная именно для этих целей. Пока женщина на спине, мужчина должен лежать на боку, повернутый к женщине и входить как будто наполовину со спины женщины. То есть мужчина как бы подлезает под женщину. Такая позиция позволяет обоим партнёрам расслабиться. Для кульминации эта позиция займёт немного дольше времени. Если хотите немного ускорить этот процесс то женщина может сама себя стимулировать или же мужчина может её помочь, так как руки у обоих партнёров не занятые.

4. В некоторых случаях, простое изменение пейзажа может помочь в достижении оргазма. Для этого шага, понадобится стол, например, кухонный или тот, который будет по высоте на талии мужчины. Женщина ложись на стол, только ягодицы должны быть на краю стола. Мужчина входит между ног женщины. Ноги женщина может положить на талию партнёру, на плечи, если позволяет гибкость. Также мужчина может держать ноги, взявшись под коленями и держать их в согнутом состоянии и тем самым подтягивать на себя женщину. В такой позиции мужчина входит под прямым углом и позволяет стимулировать клитор.

5. Эмоциональная привязанность имеет значение для достижения оргазма. И нет никакой

конфигурации, которая больше, чем ожидание следующей позиции. Для того чтобы занять позицию, женщина просто лежит боком на кровати, мужчина лежит за спиной тоже на боку. Вместо того чтобы входить и выходить, мужчина должен оставаться внутри, очень медленно толкая член к передней стенке влагалища. Такая позиция обеспечивает постоянную стимуляцию у женщины точки G, которая является ключом для достижения оргазма от полового акта.

Для следующей позы понадобиться стул. Мужчина садиться на стул, и женщина садиться на мужчину сверху лицом к лицу друг к другу. В таком положении у женщины есть много контроля над скоростью, углом проникновения. Женщина может использовать свои руки и ноги, чтобы помочь мужчине маневрировать. Вместо того, чтобы просто двигаться вверх и вниз, что может быть особенно утомительно для некоторых, то в этой позиции можно раскачиваться вперед и назад, тереть области клитора против него. Если женщина откинется немного назад, то сможет получить большую стимуляцию точки G, и мужчина сможет играть с клитором. Кроме того, женская грудь будет идеально выровнена со ртом мужчины, добавляя целый другой слой сексуального опыта.

6. Постоянный Up Это касается секса стоя. Женщина перед мужчиной предстаёт во всей красе. У мужчины есть возможность держать всё под контролем и наслаждаться женским телом. В такой позиции мужчина может держать женщину на руках или прижать к стене. К позициям стоя будет относиться и то если мужчина облокотит женщину на стол или поставит одну ногу на стул.

7. Красивая поза крендель

Женщина ложиться на бок. Нижняя нога остаётся плоской и вытянутой, вторая нога, поднятая вверх. Мужчина заходит сзади, и вторая нога обхватывает талию мужчины. Мужчина будет стоять на коленях, расставив женщины нижнюю ногу. Кроме того, мужчина может использовать свою руку, чтобы поддержать ногу.

Угол женского тела даёт мужчине невероятный вид действия. Партнёры в этой позиции должны работать вместе, чтобы найти ритм.

8. Позиция флэтайрон

Женщина ложиться на живот, слегка поднимает бёдра вверх, чтобы обеспечить более глубокое проникновение. Эта позиция позволяет обоим партнёрам почувствовать близость.

9. Угловая миссионерская

Оба партнёра находятся в стандартной миссионерской позиции, но мужчина входит в женщину под углом около 45 градусов в сторону. Оба партнёра получают совершенно новые ощущения, но мужчина будет получать намного больше трение. Хотите сделать это ещё горячее? Попробуйте сжимать мышцы тазового дна для пульсирующего ощущение, что будет водить мужчину с ума.

10. Позиция бабочка

Бабочка довольно проста, но очень жарко. Женщина откидывается на край кровати, в то время как мужчина стоит или приседает рядом с неё, чтобы войти. Практически каждый дюйм женского тела на дисплее в этом положении, и, без сомнения, мужчина будет думать, что это невероятно сексуально. Мужчина определенно в доминирующей роли, но, видя женщину в слегка уязвимой позицией, мужчина будет наслаждаться, и пытаться свести с ума.

11. Позиция водопад

Водопад интенсивен для мужчины и мужчины его обожают. Пусть мужчина ляжет на спину у края кровати, а плечи и голова немного свисает на пол. В таком положении кровь приливается в голову, и мужчина испытывает все ощущения по-новому. Женщина сама выполняет всю работу сверху на мужчине. Мужчинам нравиться предоставлять своё тело полностью в женские руки.

Все рассмотренные позиции, безусловно, подходят, и нравиться не все мужчинам, но большей части так точно. Для женщин, конечно, тоже некоторые позы могут не подходить. Например, позиции с глубоким проникновением подходят не для всех женщин, так как разная глубина влагалища и у мужчины может быть слишком большое достоинство. Женщины — не стесняйтесь проводить эксперименты, брать инициативу в свои хрупкие руки и удивляйте своего мужчину. Новые позиции и новые ощущения, безусловно, подарят множество удовольствия и оргазм.

12. Обратный Cowgirl

В этой позиции женщина находиться сверху на мужчине, когда мужчина лежит на кровати, на спине. Но в отличие от классического варианта женщины сверху в этой позе женщина находиться спиной к своему партнёру. Эта поза даёт мужчине сексуальный вид на женщину сзади и позволяет управлять женщиной. Эта позиция не позволяет получать зрительный контакт, но даёт хороший контраст с некоторыми из более классических, романтических позиций.

Если вы жаждете соединение, прошить взгляд на него, в то время как вы делаете свою вещь — это отвезу вас обоих через край.

Не бойтесь экспериментировать, проявлять фантазию и бесконечно удивлять своего партнёра красивыми позами, и оргазм гарантирован!