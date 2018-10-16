«Не хочу изменять, но постоянно думаю о бывшем»

Наболело: «Не хочу изменять, но думаю о бывшем»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

В студенческие годы я пережила первую любовь, мы встречались три года, с моей стороны все было очень серьезно, мечтала о замужестве, детях и так далее. Он был для меня идеалом. Потом мы расстались по его инициативе, я перенесла это болезненно, была в тяжелой депрессии. Несколько лет была как в броне, не доверяла мужчинам, не хотела влюбляться и страдать, занималась карьерой, саморазвитием.

Постепенно оттаяла, встретила перспективного мужчину, сначала были свидания, потом съехались. Через год поженились, стали обустраивать быт. Нельзя сказать, что испытывала бешеную страсть, но муж сразу продемонстрировал серьезные намерения, не тянул волынку, сделал предложение, подарил кольцо — это меня подкупило. Может, все дело в том, что он на пять лет старше и еще до нашей встречи решил завести семью, так что с моей стороны никакого давления не было. Живем с мужем в его квартире, которую он сам купил еще до брака со мной. У меня есть небольшое наследство, однушка, которую я стала сдавать во время декрета ради дополнительных денег.

Недавно сын пошел в детский сад, а я наконец вернулась на свое рабочее место. И обнаружила, что за время отсутствия в коллективе появилось трое новеньких сотрудников, среди которых — мой бывший. Я была в шоке, хотя пока работала, пару раз сталкивалась с бывшими однокурсниками, все-таки в моей сфере как в большой деревне, все друг с другом заочно знакомы. Но к встрече с бывшим была не готова, хотя иногда следила за его жизнью в соцсетях, знала, что он был женат и успел развестись, что есть ребенок, тоже сын.

Нельзя сказать, что мы расстались красиво, были и слезы, и упреки, и скандалы, но общаться все-таки пришлось. Говорили сугубо о рабочих моментах. Правда, бывший был всегда вежлив и внимателен, я же старалась свести все разговоры к деловому минимуму.

Но потом по прихоти нашего начальства мы на выходные уехали на корпоратив. Руководство у нас вредное и принципиальное, отказаться не удалось, хотя я пыталась, мне тащиться за город в законные выходные совсем не хотелось. И как оказалась, не зря.

Загрузка… Вечером все выпили, расслабились, начались танцы. Мы невольно начали вспоминать студенческие годы, общих знакомых, друзей, какие-то забавные случаи на парах, потом пошли танцевать. К концу вечера, бывший признался, что иногда вспоминает наши отношения и жалеет, что тогда ушел. Вероятно, это была лишь нетрезвая болтовня, я эти признания свернула, и ушла в номер.

Наутро мы общались как обычно, он вел себя очень сдержанно, потом снова начались рабочие будни. Теперь я замечаю, что он как будто слегка ухаживает за мной, вместе ходим обедать — обычно он всегда подсаживается первый, вижу, как меняется его взгляд, интонация, даже когда мы говорим о делах.

Я в смятении и не знаю, что делать. С одной стороны, мне хочется взять реванш, доказать что-то самой себе и ему, с другой стороны, у меня семья, которой я дорожу, мне не хочется ничего разрушать. Но в офис я теперь лечу, постоянно чувствую какое-то особое волнение, и ловлю себя на мысли, что жду встречи с бывшим. С мужем все ровно и спокойно, но так было всегда. Я не хочу изменять, но не могу не думать о своем бывшем.