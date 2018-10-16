5 качеств, которые пригодятся в браке с программистом

Выйти замуж за программиста порой бывает куда более заманчиво, чем стать женой бизнесмена. Ведь предприниматель сегодня на коне, а завтра ему не повезло, да и обычно он привязан к конкретному месту своего бизнеса. А вот быть женой программиста — значит иметь возможность уехать на ПМЖ в Европу, например. Или вообще работать удаленно из любой точки мира. Однако далеко не каждой женщине удастся ужиться с айтишником.

Программист на работе: черты личности

Это только на первый взгляд кажется, что программисты — люди необщительные, интроверты, целиком и полностью погруженные в свою работу. Безусловно, работа для человека, который занимается таким сложным делом, как программирование, стоит на первом месте.

Зачастую программистов отличает высокий интеллектуальный уровень, достаточно вредный характер, в коллективе их, с одной стороны, побаиваются, с другой — уважают, но в целом все-таки недолюбливают. Но программистам нет дела до вселенской любви, ведь они постоянно заняты чем-то серьезным, поэтому не принимают участие в офисных сплетнях, подковерных интригах и закулисной борьбе. Хороший программист сегодня на вес золота, любая компания нуждается в таком специалисте. Поэтому программистов любит и ценит начальство, а это главное.

Программист в семье: однолюб

Несмотря на свой, казалось бы, заносчивый и неуживчивый характер, программисты на редкость хорошие мужья. Как правило, они однолюбы: женятся один раз и на всю жизнь. Вторую половинку выбирают тщательно и осмысленно. Супруга программиста может позволить себе не работать или работать, как говорится, на себя — ее зарплата не рассматривается как вложение в семейный бюджет. Обычно люди данной профессии не торопятся заводить детей, принимать какие-то невзвешенные решения, спешить. Поэтому и вторую половинку они выбирают всегда под стать себе. Итак, какими качествами должна обладать девушка, отважившаяся на брак с программистом.

1. Умение уступать

В вашей семье пальма первенства всегда будет принадлежать супругу. Все ответственные решения будет принимать он и только он. Как говорилось в одном популярном фильме «на том простом основании, что он мужчина». Муж-программист по натуре всегда лидер, он привык быть самым-самым в школе, в институте и на работе. Поэтому просто так он свои главенствующие позиции никому не отдаст. А зачем вам занимать эти позиции? Ведь это прекрасная возможность действительно почувствовать себя как за каменной стеной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Разве не об этом мечтают все без исключения женщины.

2. Быть личностью

Несмотря на то, что ваш муж является главой семьи, от вас он будет требовать не полного подчинения, а проявления характера, отстаивания своей точки зрения. Умному мужчине не интересно с женщиной, которая со всем согласна — запомните это. Одно дело — уступать, другое быть проявлять слабость и зависимость. Для такого мужа уважение в отношениях — не пустое выражение. Мужчина-программист хочет уважать свою жену и даже прислушиваться к ней. Но решение он, конечно же, примет сам. А как же иначе?

3. Постоянно развиваться

Интеллектуальный уровень партнерши для мужчины-программиста очень важен. Вы должны соответствовать, следовательно, чем-то заниматься, расти, учиться. Пускай эти занятия не принесут вам в итоге самостоятельности, денег или успеха в карьере. Зато мужу с вами всегда будет о чем поговорить. Напомню, что по натуре программисты зачастую являются интровертами. Это совсем не значит, что они не хотят ни с кем общаться — хотят, но с теми, с кем им интересно. Открою вам небольшой секрет: интроверты очень общительны, но не со всеми. У них есть любимые собеседники, с которыми они могут болтать часами напролет или молчать, но эти собеседники должны представлять для них интерес. Область знаний в данном случае не важна — им нравится получать новую информацию, особенно о том, чего они не знают. Муж — технарь, а вы — гуманитарий, это практически идеальное сочетание в браке.

4. Иметь увлечения

Этот пункт немного перекликается с предыдущим, но он о другом. Увлечения — это занятия, которым вы с удовольствием посвящаете какую-то часть своей жизни. Учитывая то, что муж-программист всегда немного трудоголик и любит свою работу, ему хочется видеть рядом женщину, которая тоже серьезно чем-то увлечена: рисованием, фотографией, любыми видами творчества. Лучше чем-то прикладным и осязаемым. Не танцами, йогой и фитнесом. А тем, что может быть интересно ему тоже с точки зрения развития. В идеале вам нужно иметь одно свое глобальное увлечение и пару-тройку совместных, чтобы была возможность совместно проводить досуг. Муж-программист не тот, кто захочет посидеть в выходные в баре с друзьями, а тот, кто с удовольствием сходит на концерт классической музыки со своей женой.

5. Вы одно целое

Ваш муж — личность, причем уверенная в себе, с характером и своими представлениями о жизни. При этом ему всегда будет нужна ваша любовь и поддержка — помните об этом. Решения, которые будут приниматься им, должны быть совместными. Если он просит подождать, не спешить с чем-то, вам придется пойти ему навстречу, ведь вы одна команда. Для него важно именно это — то, что вы всегда заодно с ним, поддерживаете его в любых начинаниях. Поверьте, это окупится сторицей.