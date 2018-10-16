«Больше трехсот партнеров»: история нимфоманки

Постоянное и неутолимое желание секса — болезнь или же просто проявление гедонизма? Редакция WMJ.ru делится с тобой личной историей девушки, в постели которой побывало около трехсот партнеров. Счастлива ли она?

Каждой из нас необходим стабильный секс, это потребность как моральная, так и физическая. Однако для некоторых такие «положительные» желания оборачиваются сущим кошмаром и постоянной сменой партнеров. И даже не потому, что женщине не хватает на жизнь и ей приходится заниматься проституцией, а потому, что ей необходим тот самый секс, неважно с кем, неважно, как часто, и неважно где. Таких девушек принято называть нимфоманками, но что кроется за этим разнообразием и любовью к экзотике? Наша редакция решила поделиться с тобой личной историей девушки Сони и выяснить, как это влияет на жизнь и как к этому приходят.

«Меня зовут Соня, мне 25 лет, и сразу, наверное, стоит сказать — я нимфоманка. Эта зависимость появилась у меня весьма банальным способом: разбитое сердце, все дела… Но начну с самого начала.

Я довольно рано лишилась девственности, в 15 лет. Тогда, надо сказать, я действительно верила, что люди занимаются именно любовью, а не сексом. Миша был как моим первым мужчиной, так и первой любовью. Мы начали встречаться еще в школе, все было, собственно, как у всех. Сначала прогулки после уроков, потом попытки уединиться дома в отсутствие родителей, первые цветы и подарки своими руками. И вот прошло три года. Я была действительно счастлива и считала себя гордым представителем тех, кто встречает свою любовь еще в школе и с этим же человеком проводит всю жизнь. Но моим мечтам было не суждено сбыться.

После окончания школы мы вместе решили поступать в один вуз, чтобы не расставаться ни на минуту, и вдруг в последний момент Миша поменял свое решение. Тогда я еще не понимала, что это было первым тревожным звоночком, и довольно спокойно смирилась с обстоятельствами. А затем, после того как мы удачно сдали вступительные экзамены, он меня бросает по самой глупой причине из всех возможных. «Ты бревно в постели», — сказал он. Для меня это было шоком, ведь я всегда старалась ублажать любимого и соглашалась на все эксперименты, которые приходили ему в голову.

За долгими переживаниями последовали размышления о том, что же со мной все-таки не так, и я начала «набивать руку», если вы понимаете, о чем речь. Каждые выходные мы ходили с подружкой на разнообразные тусовки, знакомились с мальчиками и с ними же уезжали. Но если подруга трезво выбирала партнера и всегда пыталась свести общение к продолжению более длинному, нежели на одну ночь, то мое разбитое сердце и вовсе от них, отношений, отказалось. Мне нужно было только одно — уверить саму себя, что я в сексе настоящий ас. Прошло около 8 месяцев наших ночных похождений, подруга нашла того самого, и, конечно же, на этом ее тусовочная жизнь закончилась. Мне казалось, что в связи с отсутствием компании и я смогу наконец-то одуматься, но не тут-то было. Буквально через пару недель я поняла, что не могу жить без этого, нет, речь идет не про тусовки, а про безудержный, похотливый секс. Я докатилась до того, что уже не помнила имен своих партнеров. Днем, в перерыве, я бежала к одному, вечером была уже с другим. Эта жизнь, без обязательств и полная наслаждений, меня опьяняла. И если сначала казалось, что это просто молодость, то сейчас я прекрасно понимаю: это было началом моего отклонения. Я долго пыталась найти себе оправдание, но в результате осознала только одно: мой организм и разум уже полностью заражены нимфоманией.

Прошло шесть лет, прежде чем мне стало стыдно заходить даже в бары, так как мой прекрасный послужной список был настолько велик, что, казалось, любому прохожему было знакомо мое лицо. Тогда я и открыла для себя свингер-клубы. Там, к счастью, я была новичком и могла смело продолжить кайфовать от этой непредсказуемости. Каждый вечер меняла парики, выдумывала себе новые имена, а иногда даже говорила с акцентом. Мужчины в моей постели стали чередоваться с женщинами, но шкала удовольствия постепенно приближалась к нулю. Несмотря на то что за ночь я могла переспать с 3-5 партнерами, оргазмы не были такими яркими, да и возбуждению я поддавалась уже не так, как в начале своего приключения.

Так, однажды наступила очередная пятница, в телефоне висело несколько непрочитанных сообщений от потенциальных партнеров для будущей ночи. Я не спеша закончила с макияжем, надела сексуальное платье и, как обычно, не надела трусики. Но что-то в этот вечер было не так, как всегда… Я больше не испытывала удовольствия ни от процесса, ни от самой себя. Может, день не задался, а может, меня смутил тот факт, что в жизни у меня было около трехсот партнеров, может, больше.

Я прекрасно знаю, что вряд ли у кого-то из моих мужчин когда-нибудь еще случится такой секс, я знаю, что достигла в этом ремесле небывалых вершин, ну а дальше что делать? Мне хочется чего-то большего, но моя зависимость мешает мне встать на путь истинный. Просто оргазм никогда не сделает человека счастливым, я поняла, что готова лишиться всех органов чувств и единственное, что хотела бы в себе возродить, — это вера и душа.

Однако нимфомания не оставляет меня в покое, а либидо кричит истошным воплем, что пора бы удовлетворить свои желания. В этой борьбе я пребываю уже долгое время. Возможно, мне стоит полюбить такого же сексоголика или просто импотента, чтобы я наконец-то смогла понять, что занимаюсь ментальной любовью, а не физическим сексом».