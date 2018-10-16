Как не остыть друг к другу после нескольких лет брака

Что делать, если пик ваших чувств прошел через полгода совместной жизни? Можно ли было это предотвратить и как вернуть страсть в отношения?

Поймите, чего вам хочется: заботы или страсти?

Неудивительно, что любовные игры, первостепенные в самом начале романа, в какой-то момент отходят на второй план. По словам психологов, в основе длительных и успешных сексуальных отношений лежат две базовые потребности человека: первая — в безопасности и защите, вторая — в спонтанности и риске. Согласовать их друг с другом чрезвычайно трудно. В какой-то момент мы, сами того не подозревая, начинаем требовать друг от друга двух взаимоисключающих вещей: нам хочется, чтобы партнер был нам самым заботливым другом и страстным любовником одновременно.

Сохраняйте дистанцию

Знаменитый психотерапевт Эстер Перель изучает природу желания. Она провела эксперимент, спросив супружеские пары в 20 странах мира, когда у них возникает наиболее сильное влечение (сексуальное или эмоциональное) к партнеру. Чаще всего и мужчины, и женщины говорили, что наибольшую тягу к своей второй половинке они испытывают, когда находятся в разлуке и имеют возможность фантазировать о скорой встрече. Второй по популярности ответ звучал примерно так: «Я любуюсь своим партнером, когда он занимается любимым делом или находится в центре внимания окружающих благодаря своей привлекательности и уму». Вывод прост: настоящая страсть возможна тогда, когда между супругами существует определенная дистанция. Ощущение, что муж не принадлежит вам полностью, — отличный афродизиак, позволяющий сохранить эротический интерес друг к другу на долгие годы.

Мечтайте!

Как ни странно, удовольствие от секса никак не зависит от разнообразных эротических экспериментов, призванных возродить угасшую страсть. Действительно насыщенными, разнообразными и спонтанными ваши сексуальные отношения помогает сделать… воображение!

Ваши фантазии вернут ощущение новизны, добавят блеска в глазах и раздвинут границы общего с мужем эротического пространства. Кстати, даже просто думая о сексе с супругом, мы имеем возможность испытать невероятно возбуждающее ощущение «предвкушения». Прелюдия должна начинаться в вашей голове — задолго до того, как вы обнимете друг друга.

Признайте, что у вас есть право на удовольствие

Причины, по которым люди перестают испытывать от секса радость, могут быть самыми разными: одни считают свою фигуру неидеальной, у других не получается отключиться от рабочих проблем, третьи страдают хронической усталостью.

За чередой забот мы перестаем ощущать собственную уникальность и значимость, начинаем подсознательно наказывать «плохую» себя лишением удовольствий, и секс обычно попадает «под сокращение» одним из первых. Верните себе право на радость жизни: все эти важные социально-бытовые функции не должны заслонять вашей потребности друг в друге.

Будьте эгоистами

Любое желание всегда эгоистично, а сексуальное влечение эгоистично вдвойне. Значит, для того чтобы сохранить страсть, супругам нужно научиться полностью освобождаться от многочисленных «надо», «должна» и «так принято». Признайте друг за другом право на «собственное эротическое пространство», в котором вы освобождены от всех социальных и семейных обязанностей, и скоро вы заметите, как качественно изменится ваше общее отношение к сексу.

Живите настоящим

Даже в самых гармоничных парах сексуальные отношения переживают периоды взлетов и падений. Люди, сумевшие сохранить влечение друг к другу, не считают эти периоды приговором интимной жизни: они понимают, что страсть можно вернуть, и знают, как это сделать. А вот ждать, что проблема рассосется сама собой, не стоит: действуйте!

Используйте любые моменты, чтобы побыть друг с другом наедине. Если нет возможности уехать в романтический отпуск, снимите номер в гостинице на несколько часов, спрячьтесь ото всех, отключите телефоны, погрузитесь в давно забытую атмосферу беззаботности и свободы. Вы снова станете друг для друга самыми желанными людьми на свете — совсем как в те времена, когда ваш роман только начинался!