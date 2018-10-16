Что делать, если мужчина не силен в романтике?

Вы хотите получать букеты, а он заявляет, что терпеть не может «дарить мертвую траву». Вам как воздух необходимы объятия и поцелуи, а от него не дождетесь, чтобы он лишний раз руку вам на плечи положил. Вы мечтаете, что однажды придете домой, и там повсюду разбросаны розовые лепестки, горят свечи, накрыт ужин на двоих и охлаждается бутылочка шампанского, а он бы чувствовал себя глупо, если бы сделал такое. Как же быть? Как подбить своего близкого человека стать нежнее и романтичнее и сделать для вас нечто, от чего ваша душа запоет?

«Мы встречаемся уже пару лет. Он сразу сказал, что он не романтик, и никогда не преподносил мне цветы и не устраивал никаких сюрпризов, хотя отлично знает, как я люблю такие вещи. Хуже всего то, что он никогда не обнимает меня и не прижимает к себе в постели. Прелюдия длится у нас от силы минуту. Мы давно уже не целуемся, не считая быстрого чмоканья на прощание.

Я ужасно подавлена, хотя знаю, что он серьезно относится к нашим отношениям и ни за что бы мне не изменил. Он очень мил с моими родными и друзьями, встречает меня, когда я возвращаюсь поздно, и всегда спешит на выручку, что бы ни случилось».

Нет ничего удивительного в том, что вы в растерянности и не знаете что думать. В романтических комедиях редко встретите парня, который не особенно «охоч» до жадных поцелуев, объятий, красивых жестов; зато в реальной жизни таких мужчин не так уж и мало. Похоже, вам достался как раз такой не слишком страстный и умеющий выражать свои эмоции партнер.

Из ваших слов следует, что ваш парень к вам привязан, а значит, дело вовсе не в том, что его не тянет именно к вам, а в нем самом. Что же делать?

Обязательно обсудите с ним это, как бы неловко вам ни было. Вы пишете, что он «отлично знает», как сильно вы нуждаетесь в нежности и романтических поступках, но не делает этого. Важно понять, почему так происходит:

Может быть, он просто не знает, как это делать и как себя при этом вести, и ему проще даже не пробовать, чтобы не оказаться в неловкой ситуации.

Может быть, он никогда прежде не был в таких отношениях, которые вы хотите с ним построить.

Может, он все еще не научился идти на компромиссы, и ему предстоит понять, что любить кого-то означает учитывать его потребности.

Иногда бывает боязно поднимать проблему в неплохих в общем-то отношениях, но всегда есть способ начать обсуждение, избегая конфронтации. Просто не преподносите это как обвинение или жалобу.

Скажите, что вы его любите и счастливы с ним, но у вас есть кое-какое несовпадение, и вы думаете, что поговорить об этом полезно для того, чтобы сделать ваши отношения еще лучше.

Скажите, что вы всегда были человеком, нуждающимся в нежности и в физическом контакте, которому нужны объятия, поцелуи, секс и прелюдия. Что вы любите цветы и милые романтические глупости. И что он, похоже, устроен чуть иначе.

Скажите, что вы хотите, чтобы вы были ближе друг другу. И что для вас будет значить очень многое, если он постарается пойти вам навстречу.

И скажите ему, чего в точности вы хотите, даже если это звучит до нелепости очевидно — например, чаще обниматься.

Спросите его, можете ли вы сделать для него что-то, что поможет ему почувствовать себя любимым. Не стоит предполагать, что он в точности знает, чего вы хотите, и просто из вредности этого не делает. Похоже, вы для него важны; вероятно, он просто чего-то недопонимает. Возможно, вы точно так же пропускаете что-то, важное для него.

Не позволяйте себе вариться в собственном разочаровании, даже не обсудив этого с близким человеком. Всегда есть шанс договориться.