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Что привлекает мужчин в пышных женщинах
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Что привлекает мужчин в пышных женщинах 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Интересно, что, полнота, с которой все время борются женщины, на самом деле кажется мужчинам довольно привлекательной.
Мужчины признаются, что им нравятся девушки, у которых "есть за что подержаться". Речь идет не о лишнем весе или излишней полноте. Сильный пол отмечает, что чрезмерная худоба скорее отталкивает их, чем привлекает.
Весь фокус состоит в том, что пышные формы мужчины подсознательно воспринимают как признак здоровья женщины и способности выносить детей. Причем такое восприятие у мужчин обусловлено биологическими факторами.
Также мужчины отмечают, что главное не фигура, а характер и богатый внутренний мир. Хорошее телосложение — это, пожалуй, приятное дополнение к остальным личностным качествам.
"У меня очень красивая девушка, но однажды она сильно похудела, и я понял, что мне неприятно ее обнимать"
"Лучше плавать по волнам, чем биться о скалы"
"Если женщина не стесняется своего веса, то я думаю, что как спутница жизни она очень даже подходит",
 — именно такие мнения мужчин чаще всего встречаются в Сети.
Они подчеркивают, что обладательницы такой фигуры не стыдятся своего тела и любят себя. Кстати, многие мужчины не понимают, почему со словом "полнота" ассоциируется, к примеру, целлюлит, а не гладкая кожа и пышные соблазнительные формы.
Конечно, вкус у всех разный, но мнение мужчин далеко не всегда совпадает с модой на стройную фигуру.
Женский форум
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