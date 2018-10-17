Недопустимые ошибки в сексе

Когда деревья были большими, а сексуальный опыт — маленьким, все мы делали ошибки в постели и не знали, что это ошибки. А теперь девушки выросли и готовы во всем признаться — и себе, и нам.

НЕ НАДО РВАТЬСЯ К ИДЕАЛУ

Рита Крылышкина: «Рита, сними поролоновый лифчик!» — сказала бы я себе шестнадцатилетней. И тогда секс, возможно, не откладывался бы на несколько лет. Всякий раз, когда мужская ладонь подбиралась к бессовестно врущему пуш-апу, в голове моей взрывался снаряд: «Сейчас он снимет с меня „третий номер“ и обнаружит… Да ничего он под ним не обнаружит!»

Четыре года! Четыре года канал от речушки легкого петтинга до моря страстного секса был заткнут поролоном. Когда я отвергла дутое чудо бельевой инженерии, отношения с мужчинами перешли в другую плоскость. Во всех смыслах. Утягивающие шорты, силиконовые вставки, накладные ресницы… В погоне за сексуальностью можно пропустить и секс, и любовь всей жизни. Чем больше нравится мужчина, тем меньше хочется его разочаровать. А это может произойти, когда раскроется подлог.

Знаешь, есть ценители торчащий трепетных сосков, а не пышущей груди. Много желающих шлепнуть по большой мягкой попе, а не увидеть на сантиметре ровнехонько 90 в бедрах. Любят и нестандартные животики, и пухленькие ручки или, напротив, выпирающие ключицы и острые коленки. Но как рассмотреть себя настоящую, когда ты подражаешь безликому по сути идеалу? Так, может, снимем поролоновые лифчики? Когда жадными глазами сверлят тебя, а не очередной стандарт женской красоты, будь уверена, качество и количество секса будут отменными. Проверено.

НЕ СИМУЛИРУЙ!

Арина Борисова : Дорогая Арина. Ты, конечно, девушка продвинутая: смотрела две серии «Голубой лагуны», читала «Азбуку секса» и хихикала с подружками, оттачивая на сосисках (да ладно, я-то знаю) технику орального секса. А еще у тебя есть бойфренд, и страстная любовь накрывает вас, когда его родители уходят из дома. Но ты все же меня послушай.

Вагинальный оргазм — это, увы, редкость. У нормальных женщин, а не порноактрис, которые три раза ахают, а потом протяжно стонут. Не симулируй его! Даже если сначала это повысит самооценку твоего бойфренда (то есть — что важно — моего нынешнего мужа), потом тебе придется долго объяснять, что к чему. Лучше расскажи ему о стимуляции клитора, и покажи, и пусть применит знания на практике. Да, самой быстрее и проще, а с ним ощущения сильнее. И вот еще что: фраза«я хочу тебя» творит чудеса. Говорят, мужчины любят завоевывать. Но на деле им не очень нравится уговаривать девушку заняться сексом (а главное — быстро наскучивает). Ну, а нет желания, говори об этом прямо, секс через силу — сомнительное удовольствие.

И еще, должна тебя разочаровать: чувство юмора, даже такое искрометное, как у тебя, — в постели неуместно. Если в твоей голове родилась супершутка, оставь ее на потом. Пригодится, когда тебя попросят написать для Cosmo . Да, и не пей часто постинор — это вредно. Выясни скорее, как лучше и безопаснее предохраняться.

ИНОГДА МОЖНО ЗАБИТЬ ДАЖЕ НА ПЕДИКЮР

Юлия Тилли: Моя бабушка часто рассказывала об одной из своих подруг, которую за 50 лет совместной жизни муж ни разу не видел без макияжа и укладки. На мою детскую психику эта история произвела неизгладимое впечатление. Иначе как объяснить тот факт, что я долгие годы свято верила, будто в человеке (читай: в девушке) все должно быть безукоризненно: и лицо, и одежда, и уж, конечно, педикюр. Случались просто абсурдные ситуации. Например, я в ночном клубе, мне звонит любимый мужчина и приглашает на свидание (заметь, на первое). Я судорожно вспоминаю, все ли во мне прекрасно, и вдруг понимаю (о, ужас!), что ногти на ногах не накрашены. Вызываю такси, мчусь домой, прошу таксиста подождать и за каких-то 15 минут исправляю этот«ужасный» недостаток. Заметил бы мужчина разницу? Сомневаюсь! Все же в сексе главное не форма, а содержание. Знай я это раньше, ярких воспоминаний у меня было бы гораздо больше.

Я бы посоветовала себе восемнадцатилетней никого не слушать, только себя. Хочется заняться сексом на первом свидании? Почему нет! И не верь, что мужчины не воспринимают таких девушек всерьез. Еще как воспринимают, мой муж — наглядный пример. Не хочется заниматься сексом, когда от тебя этого ждут? Ты никому ничего не должна. Не изменять себе — главное правило, остальное ерунда.

РАЗНИЦА СЕКСУАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАМЕНТОВ НЕ ЛЕЧИТСЯ

Елена Коровушкина: Дорогая восемнадцатилетняя я! Я хочу сэкономить километры твоих нервов и годы жизни. Помни: разница в сексуальных темпераментах не лечится. И пусть кажется, что это любовь, и первый секс вроде был ярким, но если одному хочется два раза в день, а другому — два раза в месяц, вам лучше остаться друзьями.

Сначала стоит проверить уровень гормонов, может, твое тело вырабатывает тестостерон в промышленных количествах. Но если проблема не медицинская, то более темпераментный в вашей паре (а в вашем случае это ты) может устроиться на две работы, ходить на курсы по выпиливанию лобзиком и готовиться в Лондонскому марафону. Она (то есть ты) будет приходить домой усталая, но хоть либидо будет молчать. А если серьезно, то когда темпераменты не совпадают, то когда-нибудь тот, у кого секс-драйв выше, не выдержит: нечестный будет изменять, а честный — соберет вещи и уйдет.

И специально для таких параноиков, как ты: не нужно надевать два презерватива сразу, это не делает защиту вдвое эффективнее, это увеличивает риск того, что презерватив порвется. А если вы посреди основной программы сделали антракт, то прежде чем приступить ко второй ее части, смените презерватив: смазка быстро высыхает, и он может не выдержать вашего пыла.

ИНИЦИАТИВА — ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ!

Алиса Бон: Я человек стеснительный. И на сексуальном поприще дебютировала, сложив ручки по швам и постанывая для антуража. В таком режиме я постигала суть взрослой жизни долго, боясь проявить инициативу. Мне проще было лежать и не рыпаться, а он пусть делает что хочет.

Но все кардинально менялось, стоило мне чуть выпить. Я смело брала быка за рога. Помнится, однажды (ну, не однажды) размахивала красными стрингами, кричала «Торро!», вновь и вновь седлая обезумевшего от счастья быка. Наутро за всю эту эротическую корриду было стыдно, но вид довольного румяного мужчины, спящего рядом, давал повод тихо гордиться собой.

Но в трезвом уме и здравой памяти тореадор снова превращался в стойкого солдатика с ручками по швам. Стыдно после этого не было, но не было и повода для гордости. Решив, что негоже напиваться ради хорошего секса, я начала работу над собой. Поначалу преодолевала стыд и стеснение, импровизируя с позами и реквизитом, но потом«объездилась».

Дорогая Алиса! Инициатива — дело благородное. Если бы я знала, как вызвать утренний румянец на щеках блаженно спящего мужчины, то еще в девятнадцать лет позволяла бы своему внутреннему укротителю быков от души кричать «Торро!», размахивая красными стрингами.

ПЕРЕСТАНЬ ТАК СТАРАТЬСЯ

Саша Попугаева: Пожалуй, самый важный совет такой: «Детка, перестань так стараться. Начни получать удовольствие». Синдром отличницы, которой кажется, что нет такого мужчины, под которого она (то есть я) не могла бы подстроиться, — разрушает самооценку. Ближе к тридцати я сделала важное открытие: вокруг полно мужчин, которые мне не подходят и никогда не подойдут. Значит, нужно прекратить инвестировать свое время, свои желания, свою молодость и красоту в неперспективные проекты с неподходящими мужчинами.

Подстраиваясь под партнера, сложно получать удовольствие, ведь ты занята регулированием того «как я выгляжу со стороны»… Особенно если партнер «плохой парень». Все отличницы любят плохих парней, ведь он придет, разобьет кувалдой наш хрустальный гроб — и… А потом выясняется, что даже самые отвязные хулиганы могут стать верными и заботливыми, но только не с нами. И цветы могут дарить, но не нам.

И так обидно за бездарно потраченные усилия, за которые никто не выдаст тебе медаль. В общем, прекрати стараться. Любовь — это удовольствие, а не тяжкий труд и не бесконечная драма.