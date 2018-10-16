Понять, что вы рыжая, легко: достаточно посмотреть в зеркало. Понять, что вы любите музыку или спорт, нетрудно, если вы с радостью берете в руки гитару или теннисную ракетку.
Если же ваша сексуальная ориентация считается нетрадиционной, признаться в этом самой себе бывает гораздо труднее. В какой момент это происходит? Когда начинаешь подозревать, что за пылкой дружеской привязанностью к однокласснице кроется нечто большее? Когда выдаете свою Барби замуж за другую Барби? Слово — девушкам, которые пережили этот момент самопознания.
- «Когда я училась в средних классах, я поняла, что причина, по которой я люблю Тейлор Свифт — не в том, что я хочу быть как она, а в том, что я хочу быть с ней. А еще я обнаружила, что влюбилась в одну девчонку из школы. Быть бисексуалкой — необычный жизненный опыт, потому что продолжаешь отмахиваться от собственной сущности, пока не поймешь, что ты можешь любить людей не только одного пола». — М., 17.
- «Я с детства понимала, кто я есть, но не могла это осмыслить и озвучить. Помню, я еще в садике заявила, что хочу жениться на девочке. Родители были в шоке». — Л., 20.
- «Я всегда чувствовала себя немного не такой, как все, особенно когда встречалась с парнями. Я ощущала, что что-то идет не так. Я все поняла на втором курсе, когда пришла на праздник к друзьям и увидела, как моя подруга танцует. То чувство, которое я испытала… Ну, я просто все про себя поняла». — Х., 22.
- «В седьмом классе я влюбилась в девушку. Я не могла с ней нормально разговаривать и смущалась в ее присутствии, и не могла понять, почему. И только годы спустя поняла, что это были романтические чувства. Но я ни о чем не догадывалась, пока в старших классах не познакомилась с одной девушкой на концерте, и мы сразу же друг на друга запали. Мы целый день не расставались, держались за руки, обнимались, клали друг другу голову на плечо. Мне ужасно хотелось ее поцеловать, и у меня не осталось сомнений, что мне нравятся девушки». — М., 16.
- «Мне было 18 лет, я училась на втором курсе колледжа. Мы ходили на английский вместе с девушкой, о которой я никак не могла перестать думать. Я думала: «Может быть, я просто хочу с ней дружить?» Но это было нечто большее. Я была напугана, потому что прежде меня к девушкам не тянуло, и я не знала, нормально ли это. Я все глаза выплакала, потому что не знала, как люди отнесутся к этому, если узнают». — А., 21.
- «Еще когда я была маленькой, мне нравились и девочки, и мальчики. Я поняла это, когда влюбилась в лучшую подругу. Всегда, когда я играла со своими Барби, я составляла из них однополые пары». — А., 18.
- «Озарение «Боже, да я же лесбиянка» снизошло на меня в 16 лет, когда я смотрела все части «Индианы Джонса». Мне всегда больше всего нравился третий фильм, и я не понимала, почему. И тут до меня дошло, что я влюблена в главный женский персонаж, а не в Харрисона Форда». — К., 21.
- «Я — би. В четвертом классе я влюбилась в девочку. Писала ей записки, которые передавала через друзей, даже сочинила для нее песню. Но в то время я не понимала, что это любовь; и я, и мои друзья считали, что я просто очень хочу с ней подружиться. Но я росла, и меня все сильнее тянуло к девушкам. Я долго не желала признавать, что я не гетеросексуальна. Но однажды моя близкая подруга сказала: «Думаю, это нечто большее, чем платонические чувства, и это нормально». Ее поддержка помогла мне понять себя». — З., 17
- «Я помню, как смотрела на свою лучшую подругу и понимала, что мои чувства слишком сильны для обычной дружбы. Я хотела быть с ней при каждой возможности. Несколько лет спустя я поняла, что отношусь к ней гораздо серьезнее, чем она ко мне. Я долго подавляла это чувство, думала: «Мне нравятся мальчики, а значит, мне не могут нравиться девушки». Я отгоняла от себя любые мысли о девчонках. Но лет в 18 эти чувства вышли из-под контроля и я больше не могла их сдерживать. И тогда я начала учиться принимать себя такой, как есть». — К., 21.
- «Помню, как мы с папой смотрели фильм про Бонда «Из России с любовью» с Даниэлой Бианки. Мне было не больше шести. У Даниэлы были округлости, как у Барби. Тогда я, наверное, впервые обратила внимание на женское тело и поняла, что дамы мне нравятся так же, как и мужчины. Я долго путала это притяжение с завистью к женственной фигуре. Но лет в 11−12 я сидела и бесконечно пересматривала сцену из «Титаника», в которой видна грудь Кэйт Уинслет, и поняла, что это нечто большее, чем желание маленькой девочки иметь тело взрослой женщины». — Г., 22.
- «Я всю свою жизнь чувствовала себя не такой, как все. И вот в восьмом классе подруга призналась мне, что она бисексуалка. Я спросила ее, что это такое, и когда она объяснила, я поняла, что это обо мне. Я никогда не влюблялась в знаменитостей-мужчин. Никогда не мечтала о том, каким будет мой принц на белом коне. Я встречалась с парнями, но ничего не получалось: отношения обычно заканчивались, потому что мне было скучно и дискомфортно. Потом я поняла, что встречалась с ними для того, чтобы у меня была компания, а не потому, что они меня привлекали. Какими бы чудесными они не были, они просто не для меня. Я — лесбиянка». — Ж., 21.