Девушки — о своей любви к женщинам: личный опыт

Понять, что вы рыжая, легко: достаточно посмотреть в зеркало. Понять, что вы любите музыку или спорт, нетрудно, если вы с радостью берете в руки гитару или теннисную ракетку.