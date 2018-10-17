Как лучше намекнуть о своем желании близости

В наше время девушки всё чаще становятся инициаторами секса. Особенно, если молодой человек привлекателен. Некоторые предпочитают предлагать его прямо в лоб, другие — пользуются определёнными уловками. Какими? Об этом мы расскажем ниже.

Голос

Если вам нравится мужчина, то постарайтесь говорить на тон ниже. Никаких визгливых нот или очень громкого голоса. Вспомните роковых красоток из старых фильмов: приглушённая хрипотца завораживает.

Прикосновения

При каждой возможности касайтесь потенциального партнёра. Поправьте ему галстук, уберите прядь волос со лба, снимите ворсинку с одежды. Можно попробовать сесть поближе, если есть такой вариант.

Взгляд

Смотрите ему прямо в глаза. Нет, не как следователь на допросе. Полуприкрытые веки, кокетливая улыбка — ваши верные помощники.

Жесты

Поигрывайте украшениями в области груди, заправляйте локоны за уши. Эротическим сигналом будет служить поглаживание ножки бокала или аккуратное прикусывание нижней губы.

Слова

Если ваш мужчина не понимает намёков, то просто скажите ему о своём желании. Конечно, это решительный шаг, но существует большая вероятность, что он оценит вашу смелость.