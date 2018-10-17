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Невеста потратилась на свадьбу и осталась без жениха
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Невеста потратилась на свадьбу и осталась без жениха 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница США рассказала, как ее возлюбленный не явился на свадьбу после того, как она оплатила церемонию. Об этом сообщило издание New York Post.
Женщина, назвавшая себя Саша К. (Sasha K.), пожаловалась, что жених, с которым она встречалась до этого десять лет, не явился на свадьбу. Более того, он соврал ей, что забронировал ресторан и внес 500 долларов (32,7 тысячи рублей) в качестве аванса. На самом деле брони не было, и всех гостей, в том числе прилетевших издалека, не пустили в заведение.
Саша заявила, что ее сердце разбито: у нее не было ни свадьбы, ни медового месяца в Греции, за который она заплатила три тысячи долларов (196,5 тысячи рублей). Страховая компания отказалась возмещать ей убытки.
Невеста потратила три тысячи долларов (196,5 тысячи рублей) на платье, 2,4 тысячи (157 тысяч рублей) на оплату услуг диджея, четыре тысячи (262 тысячи рублей) на съемку и две тысячи (131 тысячу рублей) на «прочие мелкие расходы».
По ее словам, жених заплатил лишь 300 долларов (19,6 тысячи рублей) за ее прическу и маникюр.
Саша узнала о поступке жениха, когда готовилась к церемонии в отеле вместе со своими подругами. «Десять лет наших отношений разбились за 10 минут. Мне кажется, я сплю и вижу кошмар», — посетовала она.
Комментаторы поддержали девушку и отметили, что с таким человеком ей бы все равно не удалось построить счастливую жизнь. «Тот факт, что ТЫ заплатила за вашу свадьбу — весомое доказательство, что он не хотел жениться», — написал один из комментаторов. Саше предложили отправиться в Грецию в одиночку, чтобы оправиться от шока.
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