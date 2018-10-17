Какие жены нужны состоятельным мужчинам

«ВМ» выяснила, что изменилось в работе столичных брачных агентств и кто туда обращается

Про брачные агентства как будто все давно забыли. Если пять-шесть лет назад о них то и дело писали и говорили (про мошенничество на любви, или, наоборот, про счастливые пары, сумевшие найти свою любовь благодаря свахам), то сегодняшняя последняя новость «по теме» связана с закрытием Розой Сябитовой ее «Розы-клуба», который семь лет верой и правдой объединял одинокие сердца. И все, тишина. Как будто не осталось в Москве классических брачных агентств, куда можно прийти поплакаться, где можно покопаться в базе женихов и невест, придирчиво всматриваясь в фотографии и куда отнести деньги за потенциального жениха или невесту.

На самом деле фирмы-свахи никуда они не делись. При том, что (по данным ВЦИОМ ) обращение в агентства сейчас считаются самым непопулярным способом познакомиться, брачный бизнес в столице живет и здравствует, заявляют в один голос эксперты, опрошенные «Вечеркой». С одной оговоркой: мелким агентствам в Москве держаться на плаву непросто — тех, кто не выдерживает конкуренции с крупными фирмами, съедают. Денег хватает впритык, чтобы оплатить дорогую рекламу и аренду. Вместе с тем, москвичи, приученные судить «по обертке», сейчас чаще выбирают агентства побольше и попафоснее. Масштаб в данном случае считается прямо пропорциональным гарантиям.

— Психология у людей деформируется, — рассуждает руководитель брачного агентства «Фортуната» Татьяна Тасуева. — Они считают, если агентство крупное, значит надо туда идти. Напомню — иногда бывает, что у семи нянек дитя без глазу. А вообще, брачный бизнес непотопляемый. В агентства обращались, обращаются и будут обращаться.

Такого же мнения придерживается психолог Оксана Маренкова.

— С тех пор, как в 1950 году открылось первое брачное агентство, такого рода услуги только и делают, что развиваются, — говорит эксперт. — Не думаю, что когда-либо вообще этот бизнес потеряет актуальность. Может быть, даже наоборот. Вполне возможно, что в будущем, лет через 100, люди будут знакомиться только в брачных агентствах.

­­Дети интернета

К такому выводу эксперта подталкивает массовое переселение молодежи в интернет. При том, что сейчас в сети ресурсов для знакомств с избытком и пользоваться ими можно, не прибегая к помощи платных посредников, именно «всеобщая интернетизация» — конкурент брачных агентств, может подтолкнуть москвичей в их сторону.

— Современные люди уходят в сеть и все больше чувствуют себя одинокими, — поясняет психолог. — Они могут приходить в брачные агентства для того, чтобы кто-то что-то за них сделал.

Возможно поэтому, более 60 процентов россиян, как выяснил тот же ВЦИОМ, сейчас предпочитают искать себе пары через друзей и родных — не хотят люди утруждать себя уличными знакомствами, им бы «на готовенькое». Эта категория «ленивцев», пытающихся переложить заботы о поиске пары на чужие плечи — одна из главных и среди клиентуры брачных агентств.

— Чаще всего это женщины, которые всем недовольны и склонны обвинять в своем одиночестве всех, кроме себя, — подчеркивает Оксана Маренкова.

Еще две категории клиентов брачных агентств — это по-настоящему занятые люди, у которых не хватает времени на поиски второй половинки, а также люди за 40, которые не умеют заводить знакомства, как говорится с психологическими проблемами. Таких, естественно, большинство.

Богатым женихам надоели губы

Контингент брачных агентств вообще серьезно повзрослел в последнее время, говорят эксперты. Большинству клиентов 40 и выше. Эти люди выросли в мире, где не было интернета, поэтому им привычнее действовать по старинке. Часто таким людям не интересны сайты знакомств, потому что переписка в них больше похожа на общение в обычном чате, и душевными глубокими письмами, которых требует внутреннее «я» даже не пахнет.

— Женщины ищут, как правило, спутника-ровесника или чуть старше, — рассказывает сваха Татьяна Тасуева. — А мужчины хотят жену моложе. И чем состоятельнее мужчина, тем моложе дама ему нужна.

Кроме того, богатые женихи — их, в брачных агентствах не больше 3 процентов — перестали гнаться за девушками стандартной модельной внешности. Эта прихоть осталась в прошлом.

— Для состоятельного жениха, безусловно, важна внешность, — рассказывает психолог Маренкова, — и так будет всегда. Но им для брака больше не нужны однотипные куклы, а нужны женщины ухоженные, подтянутые, одевающиеся со вкусом, неглупые и, это очень важно, натуральные, без накачанных губ, искусственных бюстов и прочего. Богатым мужчинам не важно, работает их женщина или нет, они готовы давать ей деньги на саморазвитие, чтобы она тратила их на всяческие курсы, лекции, тренировки, но не вносила глупостями мозг. Еще состоятельные женихи отказываются от слишком умных и самостоятельных женщин, потому что подсознательно воспринимают их как партнеров по бизнесу, но отдают предпочтение дамам, которые позволяют себе помогать, непосредственным и женственным.

Азиатов больше всех

Женщина в свою очередь «заказывают» брачным агентствам состоятельных женихов, но не «папиков», как раньше, а мужчин активных, энергичных, способных хорошо зарабатывать. В списке требований к спутнику жизни также спортивная фигура, хороший вкус в одежде и парфюме, а внешность особо не важна. Не потому, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, а потому что выбор шире.

Не теряют популярности у москвичек и иностранные женихи. Наши дамы все так же не прочь выйти замуж за гражданина другой страны, только граждане эти уже не так активно интересуются русскими невестами, как раньше. Эксперты в брачном бизнесе уверены, что это следствие антироссийской политики, столь популярной в последнее время в мире.

— Мужчины боятся, — объясняет руководитель брачного агентства Татьяна Тасуева. — Из оставшихся смелых больше всего в последнее время азиатов — корейцы, китайцы, вьетнамцы. Они проявляют интерес к нашим дамам и готовы платить. Наши женщины пренебрежительно морщатся, а зря. Оно того стоит. Потом что мужчины азиаты очень хорошо относятся к слабому полу. Хотя они очень своеобразные. К ним просто нужно привыкнуть.

Вот это прихоть

На фоне общих тенденций всегда кто-то выбивается из толпы. Есть у столичных брачных агентств и индивидуальные заказы. Некоторые мужчины, например, приходят к свахам с вырезками из журналов: тычут пальцем в фото красотки и говорят — хочу такую. Нравится парню определенный типаж, ничего не поделаешь. Есть клиенты, которым подавай невесту с узким лицом и никакую больше. Другая жена, считают женихи, обязательно с возрастом растолстеют.

— Кто-то просит только курносую женщину, — делится секретами Тасуева. — Сам курносый и жену такую же ищет. Чтобы была курносая семья. Кому-то подавай женщину с большой грудью, пятого и выше размера. И чтоб натуральная была. Приходится искать. Нелегко это. Хотя такие невесты — страшный дефицит.