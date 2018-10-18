Наболело: «Муж настаивает, чтобы мы жили со свекровью»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Говорят, что в браке все проблемы нужно обсуждать, но у меня не получается донести до мужа простую мысль — я не хочу жить вместе с его матерью. Моя история типичная. Мы ровесники, поженились, когда нам было 24 года, и начали жить вместе с его мамой. Он москвич, я из Подмосковья, на тот момент у нас еще не было никаких сбережений и решение было оправданным, тем более, что у них трешка. Но сразу договорились, что это временно, только с этим условием я согласилась. Перед свадьбой планировали, что будем копить деньги и брать ипотеку.

Моя свекровь — властная женщина и она сразу дала мне понять, что мы будем жить по ее правилам. То есть она даже для приличия не сказала мне "чувствуй себя как дома". Весь быт строго регламентирован, как, сколько и когда стирать, что и как готовить, как и в каком виде складывать продукты в холодильник и все остальное. При этом даже купить новую красивую посуду невозможно — зачем, если есть залежи в серванте. Если я готовлю ужин, то обязательно приходят смотреть, что и как я делаю, и влезают с ценными указаниями.

Я сначала старалась быть дипломатичной, потом начала срываться. Со временем скандалы участились. Муж или утешал меня, или просто не влезал в наши разборки.

Мы оба работали, часть денег откладывали на общий счет, и через четыре года я снова подняла вопрос, что вот сейчас можно уже искать квартиру в ипотеку. Была уверена, что муж поддержит, но он заявил, что вообще не понимает, зачем нам куда-то съезжать.

Загрузка… Его доводы: квартира в любом случае когда-нибудь будет нашей, мама не молодеет, и за ней нужен будет уход, ипотека — это долго и дорого, а лишние деньги лучше потратить на приятные мелочи или путешествия, а не на съем. Я пыталась объяснить, что у меня уже нет сил терпеть постоянные придирки и контроль его матери, но он как всегда сказал, чтобы я просто не принимала близко к сердцу то, что она делает, и не изводила себя.

Очевидно, муж рассказал о нашем разговоре и своей матери, потому что она вечером, пока муж не пришел с работы (я обычно приезжаю раньше) обвинила меня в том, что я уговариваю мужа бросить ее на старости лет одну. Тогда же я узнала, что у меня сложный, неуживчивый характер, что я не ценю возможности жить бесплатно в хорошей квартире, что не уважаю ее и вообще, по всем меркам сомнительная жена. Даже не родила ребенка за это время.

Так получилось, что у моего мужа и мамы действительно нет близких родственников, только очень дальние, и связь с ними они не поддерживают. Но почему моя мама может обходиться только моими регулярными визитами и жить одна, а его нет? Наш переезд не отменяет того, что муж будет к ней приезжать и помогать.

С другой стороны, почему именно я должна ухаживать за свекровью, фактически чужой мне женщиной? У меня есть своя мама и я должна думать о ее здоровье. Муж считает, что так как у меня есть сестра, то она и позаботится о моей маме, но я так не думаю. Во-первых, сестра тоже замужем и у нее дети, во-вторых, мы обе ее дочери, почему здоровье свекрови мне должно быть важнее, чем здоровье мамы?

Что же касается ребенка, то я планировала родить его в собственном жилье, потому что я знаю, что свекровь будет всячески вмешиваться в его воспитание, а я не в восторге от ее методов. Ее сын достался мне достаточно инфантильным, не приспособленным к быту человеком, которому до сих пор сложно принимать самостоятельные решения. Даже не знаю, как он решился жениться на мне.

Муж не может или не хочет меня понять. Похоже, его все устраивает, но не меня. Потому что за четыре года я потратила очень много нервов. Он же говорит, что делаю из мухи слона и надо относиться проще к поведению свекрови.

Не знаю, что делать, и чувствую, что мои лучшие годы просто выброшены на помойку.