Что не так с французским поцелуем

Повышение уровня адреналина, окситоцина, серотонина, допамина, — одним словом, гормональный взрыв. И все это в результате одного поцелуя, но французского. Этот необычный и, прямо скажем, эротический поцелуй до сих пор запрещен в некоторых государствах.

К примеру, в арабских странах за такой поцелуй вас оштрафуют на совсем не маленькую сумму. Да и в самой Франции до сих пор действует запрет 1910 года, согласно которому нельзя целоваться на вокзале.

В то время из-за длительных поцелуев происходила задержка отправления поездов, поэтому этот запрет и был введен. Юридически он продолжает действовать и сейчас, но фактически — кто же будет придерживаться такого запрета…

Возникновение французского поцелуя связывают с легендой, согласно которой в средние века знатная дама, путешествуя по Франции, остановилась в одной из деревень. Ей так понравилось вино, которое там подавали, что она решила познакомиться с виноделом. Им оказался местный житель Филипп Труа, поведавшей даме, что вкус вина потому так восхитителен, что винодел каждое утро обходит свои виноградники и целует каждую гроздь. При этом Филипп предложил даме показать, как именно он это делает. Говорят, что после «демонстрации» дама научила всех своих мужчин подобному способу целоваться. Так родился французский поцелуй.

На самом деле техника целования с проникновением языка в рот партнера описана еще в Камасутре — трактате, которому несколько тысяч лет. Иллюстрации подобных поцелуев найдены в манускриптах Древней Греции, Индии, Египта. Возможно, название «французский» этот поцелуй получил в наше время потому, что Франция считается страной влюбленных романтиков. Не случайно же есть расхожее выражение: «Хочешь говорить о любви — говори на французском».

Еще одно название этого поцелуя — «поцелуй душ». Вероятно, потому что к такой стадии поцелуев переходят люди, которые определились с выбором партнера и готовы к дальнейшим более глубоким отношениям.

Один из американских исследователей поцелуев Рафаэль Володарски вместе с группой ученых Оксфордского университета провел анкетирование на предмет важности поцелуев. Учеными было установлено, что, к примеру, для женщин поцелуй — один из основных способов определить, подходит ли ей этот партнер. Некоторые участницы опроса поясняли, что иногда им хватало одного «затяжного» поцелуя, чтобы понять, что человек, с которым они встречались в течение месяца, не имеет никаких шансов на продолжение отношений.

Что же не так с этим поцелуем? Психологи не исключают как физиологическую, так и психологическую составляющую. До сих пор непонятно, почему одни, даже изучив технику поцелуев, делают это неумело и даже отталкивающе, а после поцелуев других женщина ждет не дождется следующего свидания, чтобы испытать тот самый гормональный взрыв с головокружением и «улетом». Психологи отмечают, что то же происходит и с мужчинами. После поцелуя одних женщин они готовы бросить все к их ногам, а после слияния губ с другими — всячески избегают встреч.

Что же касается физиологии, то медики поясняют, что часто французский поцелуй позволяет ощутить всю гамму ароматов и вкусов во рту партнера, и нередко она становится отталкивающей. Варианты причин — от элементарно низкой гигиены одного из целующихся, до полного несовпадения мира микроорганизмов друг друга.

Специалисты Колледжа астмы и иммунологии Соединенных Штатов Америки провели биохимическое исследование последствий поцелуев типа французского. Выяснилось, что со слюной партнеры передают другу другу не только миллиард микробов, но и различного рода аллергены. И если один из целующих аллергик, то поцелуй может вызвать у него кожное раздражение, насморк, отеки.

Опасностью является и «болезнь поцелуев» — так назвали инфекционный мононуклеоз, острое вирусное заболевание, которое проявляется в виде лихорадки, поражением зева и лимфатических узлов, а также печени и селезенки. Протекание болезни сопровождается изменениями состава крови. Этот вирус достаточно неустойчив и под воздействием высокой температуры быстро погибает. Но перенесший его человек остается носителем этого вируса от нескольких месяцев до полутора лет. И как раз в момент длительного поцелуя молекулы вируса беспрепятственно проникают в организм партнера.

Но если от мононуклеоза можно быстро избавиться, то с другими, более серьезными заболеваниями, этот номер не пройдет. Речь идет о хламидозе, гонорее, сифилисе. А если партнер является носителем ВИЧ и у него во рту есть ранка, то не исключено заражение СПИД или язвой желудка, которую тоже вызывает бактерия, именуемая Helicobacter. В США зарегистрирован случай, когда девушка заразилась от парня СПИДом через поцелуи. Как установили врачи, молодой человек слишком усердно чистил зубы, от чего его десны постоянно были травмированы и кровоточили.

Исследователи рекомендуют вступать в отношения только с проверенными партнерами. Презерватив, конечно, может уберечь от многих напастей, но во время французского поцелуя он бесполезен.