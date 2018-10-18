Как повысить шансы получить удовольствие в постели

Исследования, посвященные сексу, начались еще в конце 40-х годов, и за все это время один главный вывод был подтвержден множество раз. Женщинам гораздо сложнее получить оргазм, чем мужчинам: процент успеха в лучшем случае составляет 50 против 95. Почему так происходит и что предлагается с этим делать?

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Причина неравенства

Многим женщинам для оргазма нужна клиторальная стимуляция, но не все партнеры готовы делать куннилингус или ласкать вручную.

Ученые из университета Южной Калифорнии (США) изучили базу данных, включающую информация о 52 588 взрослых (26 032 гетеросексуальных мужчины, 24 102 женщины, 1452 бисексуальных женщины и 1002 мужчины).

Средний процент оргазма у мужчин — 94, у женщин — 68. Однако интересно то, что среди женщин максимальный показатель — у лесбиянок (86%), затем у бисексуалок (66%), а гетеросексуальные женщины получают оргазм только в 65% случаев.

Женщины, предпочитающие секс с женщинами, чаще рассказывают о стимуляции клитора посредством ручных ласк и орального секса. Они также больше целуются, делают друг другу массаж, признаются в любви, экспериментируют и открыто говорят, чего им хочется в постели. Большое количество участников исследования подтверждает его достоверность.

Алло, клитор!

У большинства гетеросексуальных пар секс ассоциируется с вагинальным проникновением, а остальному придается весьма небольшое значение. Но клитор при вагинальном сексе почти ничего не получает, и даже при длительном сексе женщина оргазма не достигает.

Известно, что лишь каждая четвертая получает оргазм непосредственно от секса.

Много лет исследователи опирались не на характер секса, а совсем на другие причины. Пытались связать оргазм с демографией (возраст, образование, доход), религией, взглядами на жизнь, удовлетворенностью отношениями, наличием сексуальной травмы в прошлом. Но оказалось, что все эти факторы почти ничего не значат! А вот долгие ласки, приятные слова, обсуждение (и, конечно, оральный секс) могут сделать для оргазма очень многое.