Почему нужно заниматься сексом, а не любовью: мужской взгляд

Совместное удовольствие сближает! Сложно на это возразить, не так ли? И чем ярче это удовольствие, тем сильнее оно сближает.

А теперь представь, что ты стесняешься попросить любимого человека передать тебе солонку за столом или какое-то блюдо тебе не нравится, но неловко в этом признаться и ты, давясь, поглощаешь его. Нелепо получится, согласись? Глупо притворяться или стесняться за столом, если ты хочешь вкусно поесть и при этом разделить с любимым удовольствие от трапезы. А что нередко происходит в интимной жизни? Да именно такая ерунда и происходит! И ерунда эта делает любовь скучной. Она выдавливает из отношений страсть. Оказавшись в постели, влюбленным неловко попросить партнера о чем-то или, наоборот, отказать ему в том, что не нравится. Любимый же человек, дорогой, вдруг обидится или подумает что-то «нехорошее». В результате люди сдерживаются, скромничают, притворяются, заморачиваются на приличиях и условностях. Они таким образом любят друг друга и так выстраивают свою интимную жизнь.

Хочу дать тебе по этому поводу дельный совет

Нужно четко понимать, что любовь — это нежность, взаимопонимание, чуткость, забота, ощущение гармонии. А секс — это жажда личного наслаждения. Это неприличное, сумасбродное, рискованное и эгоистичное дело! И чем он сумасброднее, непредсказуемее, несдержаннее, тем эмоциональнее, слаще, головокружительнее. Когда мы только нежничаем, когда стараемся быть тактичными, когда боимся обидеть… Мы в результате подавляем эмоции страсти и не даем разгореться ее костру. Мы воркуем, млеем, сосюкаем, а не взрываемся жаждой обладания.

Хороший секс — это в первую очередь получение удовольствия, и все, что отвлекает от него, ни к чему в постели, включая любовь. Он не противопоставляется ей и тоже может быть нежно-чувственным, но его эмоции особенные. Это может быть и агрессия, и грубость, и наглость… Это перчик к любовному блюду, а не ваниль, без него оно станет пресным.

Итак, запомни: забираясь в постель с любимым, забывайте про любовь, чуткость и условности. Секс — это бурное получение удовольствия, а не нежное выражение любви. Про любовь вспомните, когда как следует потрахаетесь и, отдыхая, будете лежать в обнимочку. И вот тогда она вспыхнет еще ярче в качестве благодарности за полученное наслаждение.

Я понимаю, что не всем бывает просто преодолеть такой барьер, и недаром у нас (специалистов) есть понятие синдром Мадонны и Блудницы. Это именно тот самый случай, когда в результате нежных сюсюканий любимая женщина начинает восприниматься мужчиной излишне возвышенно. А в результате он вытворяет с любовницей или проститутками такое, что даже не помыслит предложить жене. К чему такое приводит, сама понимаешь. Так что не стесняйся преображаться в глазах мужчины в «блудницу» и от души занимайся сексом, если хочешь подогревать его страсть.