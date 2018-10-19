Есть ли смысл в сексе без оргазма

Хороший секс — это прекрасно, и прекрасно именно потому, что степень его крутости не оценивается наличием или отсутствием оргазма. Вот несколько причин, почему занятия сексом хороши сами по себе.

Это возможность проявить любовь

Способность подарить партнеру сексуальное наслаждение (или тот же пресловутый оргазм) в отношениях ценится очень высоко и воспринимается скорее как акт проявления заботы. Когда партнер знает, что ему готовы уделить время и доставить удовольствие, он чувствует себя безопаснее, увереннее и в целом лучше, что, конечно же, положительно сказывается на качестве интимной жизни.

Это отличная зарядка

Во время интенсивного занятия сексом организм получает достаточную дозу активности и стресса. Организм женщины более чем приспособлен к такой встряске, поэтому секс не только приводит организм в тонус, но и дарит приятные ощущения, которые вы навряд ли сможете испытать на беговой дорожке. Конечно, даже самый страстный половой акт не заменит полноценного похода в спортзал, но даже несколько минут активных движений в позе «наездницы» помогут укрепить бедра и ягодицы, а секс в целом может сделать обоих партнеров более выносливыми.

Это один из способов дать волю фантазиям

Отсутствие оргазма — еще не повод отказываться от секса и великого многообразия его сценариев. Причина отсутствия оргазма может крыться в множестве вещей, среди которых и отсутствие нужного подхода к сексу. Бывает, что пара очень долго практикует секс в одной или нескольких позах, не вносит разнообразия в интимную жизнь, а для оргазма женщине нужно всего ничего, например, пара легких шлепков или новая позиция чуть интереснее миссионерской. Секс — это отличный повод исследовать свою сексуальность, поделиться фантазиями с партнером, найти общие интересы и воплотить их в жизнь.

Это способствует выработке гормонов

Гормоны, позитивно влияющие на организм, самочувствие и работу мозга, выделяются не только во время оргазма, но и на протяжении всего полового акта. Например, адреналин выделяется при стрессовой ситуации, и состояние женщины, близкой к оргазму, тоже можно назвать стрессовым. На выброс адреналина в кровь организм реагирует воодушевлением и чувствами, близкими к эйфории. Окситоцин — гормон, отвечающий за привязанность партнеров друг к другу — выделяется не только в процессе интимной близости, но и во время поцелуев, объятий и даже совместных занятий спортом. Еще один важный гормон — серотонин (он же гормон радости), активной выработке которого способствует сексуальное возбуждение. А вот при низкой концентрации серотонина в крови человек пребывает в подавленных чувствах, а его сексуальные желания оказываются занижены.

В конце концов, секс — это просто секс. И зачастую мы занимаемся им только потому, что хотим интимной близости, а не гонимся за оргазмом. Если свести секс только к его развязке и заниматься им исключительно ради фееричного окончания, можно здорово навредить и себе, и партнеру: он начнет воспринимать себя как предмет удовлетворения ваших потребностей, а вы не заметите, как секс вообще перестанет приносить удовольствие. Правильнее всего воспринимать секс как способ установить с партнером более интимный контакт, сблизиться эмоционально и физически, получить удовольствие от самого процесса этого единения.