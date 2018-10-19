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Невеста отменила свадьбу и отдала все незнакомке
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Несостоявшаяся невеста подарила все для свадебной церемонии незнакомцам 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Kolbie Sanders/Facebook
Невеста отменила собственную свадьбу, а все, за что уже успела оплатить, отдала незнакомой девушке.
Колби Сандерс из США передумала выходить замуж всего за неделю до даты обручения. Но все приготовления были завершены: фотограф нанят, место для фуршета забронировано и оплачено, равно как и услуги декоратора.
Belle Vue Tyler/Facebook
Девушка вышла из положения блестяще: она написала на своей страничке в соцсети пост, в котором решила найти замену:
Я приняла решение отменить собственную свадьбу. На подготовку к этому дню я потратила три с половиной тысячи долларов, не дайте им просто пропасть! Я хочу выбрать пару на свое усмотрение, которая будет готова расписаться на арендованной мною площадке в забронированную для меня дату (20 октября, уже в это воскресенье!). Я очень хочу сделать доброе дело. Пусть эти свадебные хлопоты не пропадут даром и принесут кому-то радость и сэкономят чьи-то деньги.
Для того, чтобы претендовать на звание пары на замену, нужно было просто откликнуться на опубликованный в соцсети пост. Претендентов набралось немало: среди 45 желающих Колби выбрала девушку, воспитывающую своего семимесячного ребенка. Она давно мечтала о свадьбе, но из-за финансовых трудностей не могла позволить себе такой праздник. Новая невеста обрадовалась щедрому предложению незнакомки:
Я уже сказала Колби "спасибо" 20 тысяч раз. И готова повторить еще столько же!
Женский форум
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