«Доверие к мужу и подруге потеряно»

Наболело: «Признание мужа разрушило мою жизнь»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Мы с мужем женаты пять лет. Поженились сразу после института, познакомились там же. Все это время искренне считала, что у нас почти образцовая семья. Я никогда не была подозрительной или ревнивой, считала, что любимому человеку нужно доверять. Смски не читала, переписку в соцсетях тоже, короче, абсолютное доверие. С его стороны так же. Детей у нас пока нет, мы решили сначала пожить для себя, увидеть мир, но в последнее время уже начали думать о ребенке.

Загрузка… Недавно мы решили устроить себе вечер с вином и вкусняшками, выпили, начали разговаривать о личном и муж неожиданно признался, что хотел бы попробовать секс втроем. Причем с моей лучшей подругой. Я сначала засмеялась, и подумала, что это шутка. Но муж сказал, что мы взрослые люди и могли бы попробовать что-то новое. Говорил в шутливом тоне, но я не поддержала разговор, и на следующий день мы к этому уже не возвращались. Но забыть его слова я не могу.

Мы с моей подругой знакомы с института, всегда поддерживали друг друга, никогда не делили мужчин и даже не ссорились, через многое прошли вместе. Я одна в семье и всегда относилась к подруге как к сестре. Она часто бывает у нас дома, нередко остается ночевать, мы можем часами говорить обо всем на свете. Пару раз мы даже ездили все вместе отдыхать. С мужем она общается по-дружески, и когда у нас случались ссоры, всегда давала хорошие советы, а не говорила, что надо поскорее развестись. Словом, я полностью ей доверяла.

Но после слов мужа во мне что-то изменилось. Моя подруга — симпатичная девушка, но раньше мне и в голову не приходило, что муж может смотреть на нее как на женщину. Теперь я потеряла покой. Я боюсь, что муж может мне изменить, или может быть уже изменяет, я начала дергаться, когда он долго сидит в телефоне (он любит играть в разные игрушки перед ужином), нервничаю из-за звонков, хотя ему и раньше звонили по работе. При этом я боюсь, что муж снова об этом заговорит и делаю вид, что все в порядке.

Подругу к себе больше не приглашаю, хотя раньше мы виделись регулярно, и я уже начала скучать. Даже разговоры по телефону с ней стали для меня испытанием, а когда она передает привет мужу, или он ей, то я дико нервничаю и переживаю. Может, я накрутила себя, но былое доверие к мужу и подруге потеряно.

Недавно подруга напомнила про отпуск, до этого разговора мы планировали съездить снова вместе, а я придумала отговорку, чтобы не обсуждать, и ищу повод, чтобы отказать ей. И даже о будущем ребенке теперь не могу думать спокойно. Лучше бы муж ничего мне не говорил.