Стереотипы, которые мешают создать крепкие отношения

Большинство людей так или иначе мыслят стереотипами и делят окружающих по неким признакам, вешают на всех определенные этикетки и пытаются объяснить все сложные сценарии происходящего вокруг простыми формулами и природными явлениями. Чем же плохо мыслить стереотипами? Вы даете себе четкий вариант ответа и от него отсчитываете происходящее, ищете «типичное» и «нетипичное» для ситуации. Опаснее всего такая логика проявляется в отношениях людей: человек еще не успел показать себя, а вы уже расписали схему дальнейшего развития событий и его роль в ней. В поисках «типичного» и «нормального» мы подвергаем сомнению искренность партнера, а часто и свои собственные желания. Здесь мы перечислим самый популярный набор распространенных заблуждений о том, как строятся отношения, чтобы вы могли проверить, насколько вы полагаетесь на стереотипы.

Стереотип № 1: «В любви противоположности притягиваются»

«Они такие разные, но им так хорошо вместе!» Инь и ян, плюс и минус в физике — эти примеры учат нас верить в то, что у непохожих друг на друга людей в любви все складывается прекрасно. Но здесь мы путаем знакомство и сами отношения: да, изначально нас увлекает в человеке то, чего нет в нас самих, и под властью любопытства мы тянемся к этому незнакомому персонажу, но на второй стадии романа на одних различиях «выехать» уже не удается — нужна совместимость. Взглядов, мнений, темпераментов, жизненных принципов. Окружающие могут и не замечать этих общих знаменателей, а видеть лишь яркие различия (например, в профессии), но для долгоиграющих и комфортных отношений совпадения необходимы.

Стереотип № 2: «Он не показывает свои чувства на публике — значит, стесняется меня»

Еще одно распространенное заблуждение: «Он не поцеловал меня на первом свидании — значит, я ему не нравлюсь». В первые дни знакомства мы старательно ищем сигналы того, насколько мы привлекательны для партнера. Только стоит учитывать, что проявления одного и того же чувства у всех людей разные. Многое зависит от воспитания, от культуры, от опыта предыдущих отношений. Кто-то сразу открыто говорит о своих переживаниях и осыпает поцелуями, а кому-то нужно время, чтобы почувствовать себя комфортно для выражения душевных движений. А для кого-то чувства на публике — это вообще дурной тон.

Стереотип № 3: «Влюбленная пара должна быть единым целым»

Зависит от того, что понимать под этим самым «целым». Влюбленная пара — это союз, у которого точно есть общие интересы и некое притяжение в качестве соединительной энергии. Но это и не сиамские близнецы, которые не разлучаются в принципе. Будучи вместе, старайтесь всегда оставить друг другу личное пространство — тот самый «воздух», без которого отношения задохнутся, а вы оба просто надоедите друг другу и вдобавок потеряете собственную социальную жизнь.

Стереотип № 4: «Любимый человек все понимает и без слов»

Порой мы представляем себе любовь между двумя людьми как универсальное лекарство: оно преодолеет расстояния, примирит споры и вообще наладит между вами гармонию.

Только вот на деле магии часто не происходит и, как в дипломатии, все решается исключительно через эффективную коммуникацию. Если ваш партнер не замечен ранее в обладании экстрасенсорными способностями, то он не поймет, о чем вы втайне мечтаете, чего хотите и каким видите свое будущее. Не идеализируйте чувства, а полагайтесь на слова и говорите прямо о ваших истинных потребностях и намерениях.

Стереотип № 5: «Женская сила заключается в слабости»

С детства девочек учат «правильно» быть слабыми: уметь плакать красиво, давить на жалость, уговаривать и притворяться чуть ли не умирающим лебедем ради того, чтобы заполучить то, что она хочет. Девочки привыкают к мысли, что проще играть жертву, чем обеспечивать себя самостоятельно всем необходимым, а потом ее в качестве такой вот жертвы берут замуж, чтобы оттачивать собственные навыки тирана и диктатора. Прежде чем с вами это случится, успейте воспитать в себе самостоятельно, если этого не сделали родители, веру в себя и в собственные силы.

Стереотип № 6: «Женщина всегда может изменить и переделать своего мужчину»

Это опасное утверждение на языке обычной жизни обычно расшифровывается как «выедать мозг», а то и выражается более нелицеприятными фразами. Матери учат дочерей, что, если посильнее нажать на мужчину, повторить раз сто пятьдесят вместо одного, да еще и приложить тактики откровенного шантажа, то лягушка однажды превратится в принца. Никакие истерики, слезы и другие шпионские тактики на самом деле не помогают в корне изменить человека, а вот конструктивный диалог идет отношениям на пользу и, при условии согласия обеих сторон, помогает притереться друг к другу, но уж никак не измениться в корне.