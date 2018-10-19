9 сексуальных игр, которые освежают отношения

Если ваш секс стал казаться вам однообразным, вы можете прибегнуть к простым играм для двоих.

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Эротические сексуальные игры

Пленник

Вам потребуется четыре мужских галстука или специальные кожаные наручники из секс-шопа.

Ваш партнер привязывает вас за руки и ноги к кровати и делает все, что ему заблагорассудиться. (Нет-нет, не садится за компьютер играть в онлайн-игрушки!).

Как это работает: ощущение беспомощности «пленника» вызывает возбуждение у обоих партнеров — и у подчиненного и у доминирующего. Эта игра прекрасно работает в обе стороны, вы можете связать своего мужчину и ему это, с большой вероятность, понравится тоже.

Слепой и голый

Вам потребуется шарф или маска для того, чтобы закрыть глаза и галстук для связывания

Свяжите вашего мужчину на кровати или на стуле и завяжите ему глаза. Затем ласкайте его медленно-медленно. Следите за степенью его возбуждения, в какой-то момент вы можете развязать его и дать наброситься на вас или довести его до оргазма, не развязывая.

Как это работает: это еще один вариант сенсорной депривации. Любые ограничения, будь то лишения зрительного контакта или связывание, заставляют человека концентрироваться на своих ощущениях.

Как и все остальные сексуальные игры для двоих, работает в обе стороны.

Бомба с часовым механизмом

Вам потребуется таймер

Какие еще есть сексуальные игры? Взведите таймер на 20 минут (или любое другое время по вашему выбору). До звонка вам разрешено делать друг с другом все, что угодно, кроме собственно проникновения.

Как это работает: пары, находящиеся в долгих отношениях, с какого-то момента начинают пренебрегать петтингом и предварительными ласками. С помощью этой игры вы снова сможете насладиться тем, о чем уже стали забывать.

Грязный массаж

Вам потребуется покрывало и массажное масло.

Разденьтесь и позвольте вашему партнеру смазать вас маслом и массировать везде, где ему захочется. После чего переходите собственно к сексу.

Как это работает: смазка повышает чувствительность не только в области гениталий (поэтому мы рекомендуем всегда использовать лубриканты), но и чувствительность всей кожи. К тому же, секс с массажистом/массажисткой является распространенной и сильной эротической фантазией.

Плохая девочка

Вам потребуется полотенце или ладонь.

Да, это интересная сексуальная игра с поркой по попе. Вы признаетесь в своих правонарушениях за сегодняшний день, а вас за это наказывают.

Как это работает: помимо изменения ролевых отношений, стимуляция ягодиц вызывает прилив крови к органам малого таза.

Бритье

Вам потребуется новая бритва и гель для бритья.

Брить, разумеется, нужно интимные части тела друг другу.

Как это работает: таким способом вы с вашим партнером еще не взаимодействовали, и ощущение новизны прикосновений с легкой степенью опасности пореза — возбуждает.

Игра в карты

Вам потребуется колода карт и секундомер

Раздайте каждому по несколько карт. Каждая масть означает вид ласки: черви — поцелуи, бубны — массаж, трефы — проникновение, а пики — оральные ласки. Значение карты означает продолжительность в секундах. Валеты, дамы и короли — в минутах. В зависимости от того набора, который вам выпал, вы получаете индивидуальную и непредсказуемую программу ласк.

Щекотка на раздевание

По очереди щекочите друг друга. Каждый, кто засмеялся или начал уворачиваться, снимает с себя одну вещь, пока кто-то не останется полностью голым. Впрочем, вы, скорее всего, перейдете к сексу до завершения игры.

Как это работает: парадоксально, но щекотка вызывает сильное возбуждение, схожее с половым. А ваше раздевание в процессе сексуальных игр для пар делает ваше возбуждение вполне однозначно направленным.

Ваши фантазии

Сядьте друг напротив друга и рассказывайте по очереди ваши самые тайные желания. Поочередно снимая с себя одежду в каждый свой ход.

Как это работает: устное общение на запрещенные темы является мощным стимулятором влечения. Иногда люди ощущают прилив влечения, даже обсуждая отвлеченные от секса темы, но в доверительной обстановке.