Френдзона vs любовь: как вывести ваши отношения на новый уровень

Каждой из нас знакомо это чувство, когда ты влюблена, готова пойти на край света вместе с этим мужчиной, но тем не менее молчишь, так как вы друзья, а подобные признания могут привести к бесповоротным изменениям. Что же делать?

Согласись, на свете нет ничего важнее дружбы. Кто, как не друзья, поддержит в трудную минуту, будет рядом и когда тебе хорошо, и когда все оборачивается против. Да и просто приятные посиделки с разговорами до полуночи никто не отменял. Существует мнение, что между представителями противоположного пола дружбы не бывает, так как один из них всего лишь маскирует свои чувства под дружеские, на самом деле испытывая нечто большее. Правда ли это, понять мы никогда не сможем, так как все индивидуально. Но можем посоветовать, что делать, если ты оказалась в так называемом «дружественном» плену и не знаешь, как сделать первый шаг навстречу счастью.

Если ты решила признаться своей пассии в любви, ни в коем случае не бойся сломать этим признанием вашу дружбу. Во-первых, даже если друг к тебе ничего не испытывает как к девушке, он может мягко отказать или рассказать тебе о своих предпочтениях. Но от того, что он узнает правду, ничего не случится. Более того, в любого рода отношениях главная вещь — доверие.

Во-вторых, если твои чувства к нему взаимны, то, можно сказать, ты герой, который сломал этот порочный круг смелым признанием, и вы наконец-то сможете нежиться не только в дружеских объятиях, но и в любовных.

Как показывает опыт множества пар, любовь начинается именно с многолетней дружбы. Ты, наверное, заметила, что с друзьями ссор почти не бывает, а вот с молодыми людьми отнюдь… Лучше всего узнать друг друга поближе в более нейтральной атмосфере, а уже потом, когда ты будешь в курсе всех минусов и плюсов, строить с ним отношения. Сама подумай, самые идеальные отношения — это не только секс и поцелуи, это также поддержка, взаимопонимание и умение распознать в улыбке печаль.

Если выдалась возможность подать какие-то тактильные сигналы избраннику — действуй. Возможно, вы вместе пошли в бар или же на мероприятие, а может быть, просто сидите дома у одного из вас за милой беседой. Взять за руку либо положить руку на коленку не возбраняется, наоборот, такие мелкие намеки помогут тебе понять, отзывается ли на них партнер. Ты же знала, что мужчинам стесняться свойственно еще больше, нежели женщинам? Главное — не строй из себя львицу, прямолинейные намеки не приветствуются, а отталкивают.

Чисто гипотетически представим: ты сидишь с объектом вожделения, вы общаетесь и шутите, и вдруг ты срываешь свое платье и накидываешься на него со страстными намерениями. Не стоит… Ты должна проявлять не только сексуальное желание, но и более глубокие чувства. Секс по дружбе мужчины очень любят, поэтому, если будешь чересчур настойчивой, рискуешь из обычной френдзоны попасть в сексуальную френдзону, а это, поверь, еще хуже.

Данная тактика весьма спорна, тем не менее многие ее советуют. Когда ты понимаешь, что ваше общение зашло в тупик, сведи коммуникацию с этим человеком к минимуму. По идее такое поведение должно заставить твоего партнера задуматься, все ли он делает правильно, и направить отношения в нужное русло. Срабатывает подобный метод или нет, мы ответить не можем, так как существуют более гуманные способы стать чем-то большим, нежели друзья.

Самое важное в отношениях — быть рядом. Это наша редакция и проповедует в данном методе. Мы часто не замечаем самое важное под собственным носом — когда у твоего бывшего друга и будущего парня проблемы, постарайся как можно трепетнее к ним отнестись. Такой способ поможет твоему любимому удостовериться, что ты готова переживать с ним не только радость, но и горе, а это очень ценится мужчинами.