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Кукла произвела фурор на сайте знакомств
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Кукла произвела фурор на сайте знакомств 

Lenta.ru + ещё 7 7 часов назад
Фото: Tinder
Режиссер Джимми Мехель (Jimmy Mehiel) в качестве эксперимента для своего документального фильма о секс-роботах зарегистрировал в Tinder куклу Harmony. За два часа 92 человека пожелали создать пару с искусственной женщиной, рассказал документалист изданию Daily Star.
Прежде, чем завести аккаунт от лица Harmony, Мехель заручился поддержкой ее создателя Мэтта Макмаллена (Matt McMullen). Режиссер указал в профиле, что Harmony — «анатомически точный, способный заниматься сексом робот с самым продвинутым искусственным интеллектом».
По словам Мехеля, ему любопытно было посмотреть, сколько человек ей заинтересуются. В пятницу вечером он начал свайпать вправо различные профили, а когда Harmony отвечали взаимностью, он задавал претендентам следующий вопрос: «Вы бы занялись сексом с роботом? Да, нет или может быть».
Реакции были различными. Кто-то писал «ты отвратительна». «Черт возьми. Ты самый крутой человек, которого я когда-либо встречал здесь», — признавались другие.
По существу на вопрос ответили только 57 человек. 56 процентов из них (то есть 32 человека) заявили, что готовы заняться с Harmony сексом. 25 человек ответили отказом.
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