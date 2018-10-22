Наболело: «Не знаю, как сказать жениху правду о себе»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Никогда не думала, что в наше время есть мужчины, для которых все еще важен этот вопрос, но сейчас оказалась в тупике.

Загрузка… Я всегда скромно одевалась, была домашней девочкой и бурного личного опыта у меня нет. Но в 20 лет у меня случилась первая любовь, мы строили планы планы на совместную жизнь, я всецело доверяла своему парню и мы начали встречаться, а потом и жить вместе. Когда дело уже шло к свадьбе, в отношения вмешались его родители, которые сделали все, чтобы отговорить сына от женитьбы на мне. В итоге мы расстались, а я еще несколько лет жила вообще без отношений, не могла забыть его.

Наконец почти год назад за мной стал ухаживать мужчина, был очень нежным и внимательным, мы ходили по ресторанам, выставкам, он дарил цветы, подарки, но никогда не намекал на что-то большее. Меня немного напрягали его слова о современных девушках, которые забыли про семейные ценности и спят со всеми подряд, и утверждения, что нормальный мужчина всегда предпочтет девственницу в жены. Но я почему-то решила, что для меня он сделал исключение.

Он познакомил меня со своей семьей и друзьями, и настоял на знакомстве с моей родней. А недавно он сделал мне предложение.

Я была очень счастлива до одного разговора, когда поняла, что он ничего не знает про мой первый опыт. Да, в начале знакомства мы немного рассказывали друг другу о прошлых романах, но, видимо, он посчитал, что с моим первым молодым человеком мы не дошли до постели. Сейчас понимаю, что из-за моего скромного внешнего вида и поведения он решил, что я девственница.

Теперь я не знаю, что делать. Подготовка к свадьбе идет полным ходом, я не хочу его обманывать, но боюсь его реакции. Я знаю, что надо сказать правду, но мне страшно его потерять. Не знаю, как убедить его в том, что я не притворялась (он просто не спрашивал конкретно) и что в этом нет ничего ужасного. Даже начала думать об операции, но у меня нет таких денег.

Может, все дело в том, что у него по отцовской линии восточные корни, хотя никаких обычаев он не придерживается, и вся семья у него современная.