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Самая крупная женщина России нашла себе жениха
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Самая крупная женщина России нашла себе жениха 

Дни.ру + ещё 2 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Жительница Волгограда Наталья Руденко, недавно названная самой крупной женщиной России, собирается замуж. В свои 36 лет женщина весит 270 килограммов.
Возлюбленный Натальи сделал ей предложение во время одной из программ на федеральном канале. В эфире она рассказывала, что проблемы с весом у нее начались еще в детстве, когда бабушки и дедушки постоянно перекармливали ее. В молодом возрасте она познакомилась с мужчиной и вышла за него замуж, но их счастье длилось недолго: после выкидыша она порвала отношения с любимым и стала больше есть.
Позднее в студии появился ее новый возлюбленный Иван. Он встал на одно колено и предложил Наталье руку и сердце. Женщина согласилась. Известно, что до этого они жили вместе два года.
Наталья позднее рассказала, что Иван уже не в первый раз предлагал ей стать его женой, но она все время находила отговорки. О том, какие трудности ей теперь предстоит перенести во время подготовки к торжеству, она рассказала Life.
"Во-первых, мне тяжело передвигаться. Во-вторых, ну не шьют на таких красавиц, как я, таких огромных размеров платья, тем более свадебные", — поделилась женщина. Она рассказала, что мечтает об облегающем платье с открытой спиной. Но наденет его только после того, как похудеет.
Ранее в Соединенных Штатах мужчина и женщина избавились от лишнего веса для того, чтобы заняться любовью в первый раз. Оба страдали от ожирения и принимали лекарства, которые запрещали им быть вместе.
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