Как выдают себя женщины, которые имитируют

Для упорной женщины нет ничего невозможного, например, приготовить сытный ужин, казалось бы, из ничего или изобразить такую страсть, что даже сам Станиславский поверил и аплодировал стоя, будь он жив. Однако мужчине с опытом не составит труда разоблачить притворщицу. Что выдает женщину, которая пытается имитировать оргазм, и что нужно сделать, чтобы действительно его достичь, если хочется.

Слишком громко

Некоторых мужчин, особенно тех, кто пересмотрел порнографических фильмов, безумно заводят женские крики в постели. Кажется, что чем громче, тем лучше. Женщины, зная о такой особенности своих любимых, рады стараться и кричат, на сколько позволяет совесть.

Вообще, отдельные эксперты уверяют, что связь между голосовыми связками и мышцами тазового дна существуют. И если расслабить гортань, то получить свой законный оргазм будет гораздо легче. Звук, конечно, помогает, но только если речь о шумном выдохе, но никак не крике, от которого связки только напрягаются.

Кстати, здесь есть еще один интересный психологический момент. Вы способны петь в присутствии своего мужчины или убеждены, что медведь вам на ухо наступил еще в детстве и голоса нет от природы? Если прямо сейчас вы почувствовали ком в горле и одна мысль о пении в присутствии даже самых близких людей заставляет вас неметь от ужаса, стоит подумать о том, чтобы научиться наконец расслабляться и перестать стесняться. Для начала попробуйте просто подышать ровно и глубоко в течение нескольких минут.

Блаженство на лице

В момент оргазма ни одна женщина не способна контролировать выражение своего лица, на нем будут появляться самые немыслимые гримасы и рожи, далекие от тех высоких идеалов красоты, которые придумали себе сами женщины. Учитесь расслабляться и отпускать ситуацию, в этот момент в вашей голове не должно оставаться ни одной мысли.

Холодные ноги

Можно перестать кричать слишком громко и изображать удовольствие всем своим видом, но холодные ноги-предатели вас немедленно выдадут. В следующий раз наденьте носки. Во-первых, это красиво, женские носки всегда смотрятся эстетично. Во-вторых, это улучшит циркуляцию крови, в том числе и в органах малого таза. А куда приливает кровь, там и оргазм.

Прилив энергии

После настоящего, а не выдуманного оргазма ни одна женщина не помчится немедленно принимать душ, пить чай или вынимать свежевыстиранное белье из стиральной машинки. Не спешите, еще раз расслабьтесь и насладитесь моментом, даже если на этот раз с оргазмом не сложилось, в следующий непременно все получится.