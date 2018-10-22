10 шагов к идеальному знакомству

Если твои знакомства с мужчинами оказываются неудачными, ознакомься с нашими правилами, которые обязательно тебе помогут!

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Искать только «свой тип» — это большая ошибка

Твой абстрактный «тип» представляет собой определённое сочетание внешности, подсознательных предубеждений и страхов, из которых ты складываешь портрет идеального мужчины. Однако пока ты пытаешься найти недостижимый идеал, ты упускаешь по‑настоящему достойных мужчин.

Учитывай свой прежний опыт

Если у тебя есть что вынести из прошлых отношений, обязательно учитывай этот опыт. Учись на собственных ошибках и не повторяй их.

Будь честна сама с собой

Хочешь выйти замуж? Найти партнёра на вечер? Хочешь быть одиночкой? У тебя должно быть чёткое представление о том, чего ты хочешь, иначе ты рискуешь потратить собственную жизнь на бессмысленные поиски.

Будь честна со всеми

Если ты познакомилась с кем-то для секса на одну ночь, не обманывай его, что ты тоже ищешь серьёзных отношений, как и он. Это несправедливо по отношению к мужчинами.

Умей вовремя расставаться

Если ты чувствуешь, что вам не по пути, найди храбрость сказать: «Нам было здорово вместе, но я не уверена, что мы полностью подходим друг для друга, поэтому удачи!»

Сосредоточься на том, что ты можешь дать

Именно так, а не то, что ты можешь получить из данных отношений. Если ты готова полюбить кого-то только за то, что он готов сделать ради тебя, твои попытки познакомиться обречены на провал. Любовь предполагает взаимовыгодное сотрудничество между двумя людьми, иначе из этого ничего хорошего не выйдет.

Совместимость прежде всего

Что необходимо, чтобы проводить каждый день вместе, делая каждый день комплименты, поддерживая и заботясь друг о друге? Совместимость! Вот что важно для долгой и счастливой любви.

Познай себя

Ты не сможешь полюбить кого-то и построить отношения, если ты не знаешь себя как следует. Ты должна быть в состоянии сформулировать, что тебе нужно, что тебя беспокоит, что ты чувствуешь и так далее.

Не ищи знаки

Никакое секретное сообщение не способно сказать тебе, что это твой человек. Никакие законы тут не работают. Все ответы находятся в самих отношениях, а не в знаках, указывающих на них.

Поделись всем, что у тебя есть

Попробуй вложить в отношения столько страсти, столько ты показываешь на работе или в тренажёрном зале. Открой своё сердце, и пусть оно будет уязвимым. Игра стоит свеч.