Какие признаки подскажут, что мужчина хорош в постели

О том, как распознать талантливого любовника, редакция WMJ.ru выяснила у экспертов центра семейного и сексуального образования Secrets.

Ты наверняка слышала, что размер мужского достоинства и способность мужчины к сексуальным подвигам можно определить по условному расстоянию от правой пятки до левого уха. Работает это, конечно, скорее как совпадение, чем закономерность, но звучит довольно любопытно.

Размер ноги

Это один из самых значимых показателей для определения размера полового члена мужчины. О толщине члена, соответственно, может говорить ширина стопы.

Длина бедра

Соотношение длины бедра к длине ноги может многое сказать о сексуальной активности мужчины: чем длиннее у мужчины бедра, тем более активным любовником он окажется.

Залысины

Залысины и признаки облысения, заметные до 30 лет, могут говорить о том, что мужчина — страстный любовник. Виной всему гормон, от которого в первую очередь зависит величина и сила сексуального желания у мужчины, тестостерон. И чем больше тестостерона вырабатывается в организме мужчины, тем он более сексуально активный. Но большое содержание тестостерона в крови имеет и свои минусы, например склонность к раннему облысению. Так что, если хочешь найти страстного любовника, обрати внимание на его шевелюру.

Длина носа может многое сказать о половом члене его обладателя. А вот горбинка на носу говорит о том, что достоинство мужчины имеет внушительную толщину.

Ямочка на подбородке

Глубина и размер ямочки прямо пропорциональны длине мужского достоинства. Физиогномика — метод определения типа личности человека, исходя из анализа внешних черт его лица, — трактует ямочку на подбородке как признак горячего темперамента, любви к женщинам и способности привлекать к себе внимание.

Длина большого пальца

Один из способов узнать размер члена мужчины, не заглядывая к нему в штаны, — измерить длину его большого пальца и умножить ее на три. Большой палец может подсказать еще и форму мужского достоинства: если палец расширяется к ногтю, значит, мужчина является обладателем члена с крупной головкой, если палец к ногтю, наоборот, сужается, того же стоит ждать и от члена мужчины.

С этим параметром все не так очевидно: некоторые утверждают, что чем выше мужчина, тем длиннее будет его член, а некоторые — что обращать внимание нужно на низкорослых мужчин, которые, как в известной поговорке, «пошли в корень».

Обилие волос на теле

Волосатость мужчины тоже может стать знаком в пользу его сексуальности. Дело в том, что количество волос на теле регулируется надпочечниками. Усиленная работа этих желез приводит к тому, что половое созревание у мужчины наступает раньше, однако и угасание репродуктивной системы может начаться у него значительно быстрее. При этом смотреть надо не только на руки и грудь мужчины, а еще и на лобок (если есть такая возможность): чем длиннее и кучерявее волосяная дорожка от пупка до основания члена, тем выше у мужчины уровень яичкового тестостерона — гормона, отвечающего за его половую силу и сексуальность.

PS. Все приведенные выше пункты относятся в большей степени к домыслам, так что принимать их как руководство по поиску мужчины с идеальным размером члена не стоит.