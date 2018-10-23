7 романтичных историй о знакомствах в наши дни

Знаешь ли ты, как познакомились, например, твои дедушка и бабушка? Наверняка не в приложении для свиданий! Но все меняется, и сегодня проще встретить свою судьбу в соцсетях, чем в ближайшем кафе. И как же теперь выглядят романтичные знакомства? Вот несколько подлинных историй.

«Мы с ним работали в смежных отраслях и были заочно знакомы, потому что, возможно, пришлось бы работать вместе. Когда я завела Твиттер, он начал писать мне личные сообщения на разные темы, и я начала заходить туда, лишь бы пообщаться с ним. Несколько недель (и сотен сообщений) спустя он пригласил меня в бар. И уже три года мы вместе», — Дарья, 27 лет.

«Мы познакомились в школе, когда обоим было по 14 лет. Общие друзья позвали нас на вечеринку. Он взял меня за руку, пока мы слушали Pink Floyd, и больше мы не расставались. У меня был парень в тот момент, но я взяла электронный адрес Марка и тем же вечером добавила его в MSN (да-да, был такой мессенджер). На следующий день компания встретилась вновь, и мы провели весь день вместе. Я призналась, что встречаюсь с парнем, но не чувствую себя счастливой. Он ответил, что заботился бы обо мне гораздо лучше, а потом поцеловал. Я в тот же день рассталась с первым парнем, и мы вдвоем пошли на свидание. Вместе уже 15 лет», — Женя, 29 лет.

«В квартире, которую снимали мы с подругой, сдавалась комната. Он позвонил и спросил, можно ли посмотреть ее, и мы сразу одобрили его как жильца. Вскоре он приехал взять ключи, и мы разговаривали несколько часов подряд. Когда он ушел, я позвонила подруге и сказала, что была сейчас на отличном свидании. Вскоре мы с ним вместе выпили и начали целоваться прямо в баре. Он признался, что после ухода с ключами позвонил отцу и сказал, что влюбился в соседку и не может теперь снять эту комнату. Я ответила, что меня столько раз бросали, что теперь я готова на все, лишь бы видеть его рядом. И он оказался в западне. Навсегда (или пока не пройдут наши чувства). Так что способ сработал», — Алена, 24 года.

«Я встретила мужа в буквальном смысле на дороге, когда в мою машину врезалась другая. Я тормозила перед красным светом — и попала в аварию. Мужем стал первый полицейский, приехавший на место. Когда я увидела его впервые, подумала, что он отлично выглядит. После доставки в больницу я думала, мы больше не встретимся, но он приехал на следующий день и начал расспрашивать о подробностях аварии. Через пару дней я получила письмо от страховой компании. Там был его электронный адрес, я начала думать, не написать ли ему письмо с благодарностью (и предложить встретиться). После долгих совещаний с друзьями и родными я наконец решилась. Это было очень смешное письмо, но после бесконечных выходных он ответил, и мы встретились. Свидание прошло прекрасно, и мы уже несколько лет женаты и растим дочь. Я поняла, что порой для того, чтобы все было хорошо, нужно пройти через плохое», — Екатерина, 30 лет.

«Мы познакомились в соцсети для поиска работы. Я хотела найти психотерапевта в свой новый проект, он оказался подходящим кандидатом, и мы созвонились в видеочате. Я быстро поняла, что отношения вышли за рамки рабочих. Через пару недель в его городе проводилась конференция по моей тематике, и он предложил занять соседнюю комнату. Оказалось, что мы отлично поместимся в одной! Мы вместе уже пять лет», — Юлия, 35 лет.

«Мы познакомились на отдыхе, но почти не общались всю неделю. Ожидая вылета домой с разницей в 20 минут, мы начали разговор и не успели закончить. Потом он добавил меня в друзья в соцсетях, и мы начали общаться каждый день. Первый телефонный разговор длился три часа, и мы оба отметили, что потеряли целую неделю! На следующий день встретились и уже почти три года не расстаемся», — Алиса, 28 лет.

«Мы встретились четыре года назад, когда я училась во Франции. Я как раз рассталась с парнем и чувствовала себя ужасно. Заводить новые отношения не хотелось, но нужны были знакомые в чужой стране. Сначала мы общались в Тиндере, через неделю встретились. Сначала просто дружили и общались, я учила его русскому, он помогал с французским. Честно говоря, он мне сразу понравился, но я боялась опять начинать любовные отношения. Так что встречаться мы начали, когда я уехала домой — работать. Несколько лет поддерживали отношения на расстоянии, а два месяца назад мне предложили работу в Париже, и я переехала к нему. Скоро сыграем свадьбу!» — Диана, 26 лет.