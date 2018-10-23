Как распознать альфа-самца

Чем запах альфа-самцов отличается от других мужчин

Наверное, всем знаком термин «альфа-самец». Кто же относится к этой категории и почему именно мужчины этого типа, как считается, больше всего привлекают женщин? Есть гипотеза, что одна из причин — запах.

Кто такие альфа-самцы?

Термин «альфа-самец» придумал в 70-е годы прошлого столетия известный зоолог Давид Мех. По его мнению, всех представителей мужского пола можно разделить на так называемых альфа-, бета— и гамма-самцов с точки зрения их поведения и биологических особенностей.

Если верить теории Меха, то альфа-самцы стали проявлять себя еще на заре эволюции. Они являлись вожаками обезьяньих стай, а когда обезьяны согласно Дарвину эволюционировали в людей, то становились вождями племен или отвоевывали для себя иной высокий статус.

Какие признаки выдают альфа-самца? И в звериной стае, и в первобытном обществе вожаком становился всегда самый сильный, ловкий и выносливый самец, так как он может добыть больше пищи. Ему предоставлялись различные привилегии, и самки льнули к нему, поскольку понимали, что такой партнер сможет позаботиться о выживаемости потомства.

Современные альфа-самцы обычно хорошо сложены и физически привлекательны. Чаще всего их социальное и финансовое положение выше среднего: они владеют крупным бизнесом, занимают высокие общественные посты, обладают властью. Альфа-самцы пользуются успехом у женщин, которых привлекают их мужское обаяние, сила и уверенность в себе.

Мы выбираем идеальных партнеров по запаху

Многие исследователи полагают, что альфа-самцов делает таковыми их гормональный статус, например, повышенный уровень мужского гормона тестостерона. И, скорее всего, это сказывается на запахе тела такого мужчины. Сам по себе тестостерон не пахнет, однако он отвечает за многие химические процессы в организме, в том числе участвует в выработке феромонов — особых гормонов, «отвечающих» за половую привлекательность.

По всей вероятности, способность мозга так или иначе реагировать на запах другого человека заложена в нас генетически. Еще с древности люди подсознательно вели поиск «идеальных» партнеров, которые обеспечили бы им выживание и продолжение рода. Это касалось как мужчин, так и женщин. Чем большим набором моральных и физических качеств, необходимых для того, чтобы выжить в нелегких первобытных условиях, а также произвести на свет потомство и защитить его, обладал человек, тем более привлекательным он казался.

Эта тенденция сохранилась и сейчас, хотя чаще всего мы не осознаем, почему выбрали именно этого человека. Женщина может тянуться к мужчине, потому что его естественный запах сигнализирует: именно этот «самец» сможет обеспечить нам «тылы», дать сильное потомство и способствовать его выживанию.

Современные женщины нередко признаются в том, что запах пота одних мужчин им неприятен, зато других — буквально сводит с ума. По мнению ученых, больше всего представительницам прекрасного пола нравятся запахи мужчин, чьи гены максимально отличаются от их собственных: чем больше генетические различия, тем здоровее будет потомство. А «альфа-гены» встречаются довольно редко. Кстати, привлекательными или отталкивающими могут быть и другие физиологические запахи, в том числе и выделяемые половыми железами.

Альфа-самцы пахнут мускусом

Как правило, альфа-самцы издают специфический запах, который женщины описывают как «терпкий, мускусный, тяжелый». Мужчины с характеристиками бета— и гамма-самцов пахнут совсем иначе.

В последнее время парфюмеры пытаются изготавливать специальные духи на основе феромонов. Обычно они имеют мускусные ароматы, но женские феромоны по запаху, конечно же, отличаются от мужских. Неизвестно, помогает ли такой парфюм привлекать противоположный пол, но, заметьте, что мужчины с внешними признаками альфа-самцов нередко выбирают одеколон или туалетную воду с соответствующим запахом, на который активно реагируют женщины.