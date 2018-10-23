Мужской взгляд: «Разговоры с женой записывал на диктофон»

Моя жена моложе меня на 15 лет. Она была из многодетной семьи и явно не избалована достатком. Но девушка была очень позитивная хозяйственная и мы как-то сразу прониклись симпатией друг к другу. Прожили вместе без формальностей 5 лет, потом просто сходили в ЗАГС и скрепили отношения печатями и подписями. Все рухнуло после рождения первого ребенка. Она стала раздражительной, какой-то нервной. Что самое неприятное, она совершенно перестала реагировать на мое отношение к ней, мои слова любви, которые я каждый день ей по 20 раз говорил, причем абсолютно искренне. Ее нервозность носила какой-то синусоидальный характер — ситуация то накалялась, то становилась спокойнее. Мне было очень тревожно. Последние несколько лет сопровождались постоянными нервотрепками. Причем реальных поводов предъявить мне претензии не было — не пью, не курю, по бабам никогда не бегал (хотя, наверное, зря).

Загрузка… С ее слов, мы не подходили друг другу (после 15 лет совместной жизни!) из-за разного подхода к воспитанию детей. Каково? Трудно объяснить мое состояние, но это было чудовищно. Мои слова перевирались, приходилось даже на диктофон разговоры записывать, чтобы опровергать претензии или напомнить о сказанном.

Год назад мне поступило очень хорошее предложение по работе, но оно предусматривало переезд в другой город. Я принял его, предварительно обсудив с женой наши следующие шаги: я еду сейчас, она с детьми после окончания учебного года, а это 9 месяцев. За пару месяцев до переезда семьи, я совершенно случайно познакомился с женщиной. Это, простите за банальность, был раскат грома среди ясного неба.

И внешне, и по характеру, и в отношении ко мне она была тем человеком, о котором я мечтал всю свою сознательную жизнь… Мы стали встречаться, чувства крепли, отношения развивались. Но вот настал момент, когда моя семья переехала. Я оказался в тупике. С одной стороны, я купил квартиру, обеспечил семье очень комфортные условия жизни, с другой — не мог находиться рядом с человеком, которому я не нужен, и который уже не нужен мне. Меня просто разрывало изнутри. Моя новая женщина, видя это, уехала работать в другую страну, мы общались только по телефону. Она хотела быть счастливой, я хотел того же.

Она никогда не пыталась расставить приоритеты, но я видел, как ей непросто. Жена продолжала твердить одно — отношений между нами быть не может, хотя сама зависела от меня на 100%. Я принял решение — нужно быть с тем, кого по-настоящему любишь, с тем, кто по-настоящему любит тебя. И самое главное, не нужно жить с нелюбимым человеком ради детей. Дети все понимают, и незачем им видеть негатив в отношениях полов с детства. Они любимы, и то, что папа и мама живут в разных местах, не смертельно. Я много раз читал и слышал о таких ситуациях, но, попав в нее лично, вначале был обескуражен, а потом понял — если не принять решение, пусть и болезненное, потом будет только хуже.