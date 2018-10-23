Почему мужчины чаще всего изменяют домохозяйкам

Возможно, у кого-то сразу возникнет вопрос, о том, почему именно домохозяйкам? Да, конечно, среди обманутых дам много представительниц и других отраслей. Но мы сознательно сузили круг «обиженных», поскольку как утверждает статистика и результаты социологических опросов, именно домохозяйки составляют самую обширную зону риска. По данным исследований российского социолога Анатолия Зайцева, домохозяйкам изменяют в 2 раза чаще, чем работающим и социально активным дамам. Почему так? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, пройдемся по характеристикам женщин, занимающихся домашним хозяйством. Итак:

Что говорят мужчины о домохозяйках

Исследование, опубликованное в European Journal of Social Psychology, показало, среди 900 опрошенных мужчин, почти 92% были единогласны в следующих высказываниях:

Факт: жена-домохозяйка зависит от меня и всецело покоряется. Сложно уважать жену, занятую хозяйством, которая всецело зависит от мужа. Конечно, такое высказывание довольно провокационно, и не вполне этично. Но факт остается фактом. Даже избалованное мужское эго пресыщается самодовольством. А вершина пика под названием «я для нее Бог» иногда уже не столь заманчива. То, что чувства если не проходят, то, как минимум, угасают с годами — уже не новость. И именно тогда у мужей возникает чувство неудовлетворенности: жена уже не будоражит фантазию, не развивается как личность, не интригует и зачастую наоборот, становится послушным и зацикленным исполнителем.

Жалоба: не хватает женского протеста. Как ни парадоксально, мужьям нужно чего-то спорного, отчасти конфликтного, небольшого, пусть даже наигранного протеста. Главное, конечно, не свести протест к ежедневным скандалам.

Факт: домохозяйка со временем становится скучной. Круг интересов такой женщины ограничивается бытом. Да, возможно дама не только восседает перед голубым экраном и пролистывает глянцевые издания. Быть может, она даже перечитывает мировую классику прошлых веков. Но! Она не способна понимать своего мужа в те моменты, когда он пытается посвятить ее в тонкости или проблемы своей карьеры. А у самой домохозяйки нет общения на работе или в обществе. То есть того, что дает большинству людей мотивацию для развития.

Жалоба: домохозяйки в большинстве случаев рано или поздно начинают погружаться в свой небольшой мирок. Выбор подгузников, реклама инновационного крема, лучшее чистящее средство….. Мужчине становится не о чем говорить с женой. Ему всё чаще попросту скучно с домохозяйкой. А как сказал Джонатан Свифт «измена зарождается в сердце прежде, чем проявляет себя в действии»….

Факт: у нее пропадают цели в жизни. Да, разумеется, родить и вырастить детей это замечательно. Но можно ли это делать единственной целью в жизни? Особенно учитывая то, что работающий муж ежедневно видит других девушек, которые и бытом занимаются, и детей растят, и на работу ходят.

Жалоба: целеустремленная женщина более привлекательна для большинства мужчин. Такая леди уверена в себе, она более смелая и как результат — более интересна и желанна.

10 простых причин мужских измен

Жена не «зажигает» (рутинный секс, однообразие).

Занимаясь бытом, домохозяйка и отношения сводит к пунктам «накормила-постирала-разбудила». Забывая при этом, что мужчине нужна не полотерка, а женщина.

Месть жене (за обиды или измены).

Потешить самолюбие, которое, как известно, измеряется также и числом сексуальных подвигов.

Желание получить более острые и разнообразные ощущения.

Длительный отъезд, например командировка.

Инициатива случайной женщины: оскорбить леди отказом он не мог, а верность могли счесть за «неспособность».

Чтобы убедиться в личной неотразимости и сексуальности. Например, когда жена упрекает в «слабости».

Чтобы расписаться в собственной свободе и независимости.

Случайно. Просто так. Например, на вечеринке, или при встрече с прежней пассией. Да, именно простые. А других в данном вопросе и не бывает. Это девушкам свойственны хитроумные интриги, длительные раздумья и коварные планы. У мужчин всё проще, понятней, банальней. Как в бородатом анекдоте о том, что проверяя дневник сына, мама наткнулась на запись от учительницы: «Поведение — 2, слишком много думает о девочках и сексе». Ниже мама приписала: «Марь Иванна! Найдете способ, как это исправить — сообщите! У мужа та же проблема». Итак, причины:

Как не стать «обиженной домохозяйкой»

Решившись на роль устроительницы быта, женщина должна отдавать себе отчет, в том, что уборка, стирка, готовка и дети — это действительно работа. То есть нельзя посвящать этому 24 часа. Выполнив работу по хозяйству, дама должна ежедневно посвящать время своему развитию. Конечно, не ходя в офис каждый день, не общаясь с большим количеством людей, можно отстать от ритма жизни и выпасть из круговорота событий. Поэтому ежедневное саморазвитие — первое спасение.

Кстати, как утверждает доцент кафедры «Психотерапия» Восточно-Европейского института психоанализа Сергей Авакумов, именно поэтому большинство жен богатейших мужей, рано или поздно начинают свой бизнес, садятся за написание книг, или организовывают благотворительные фонды. Чтобы не терять вкус жизни и держать руку на пульсе, женщина должна не только иметь свою жизнь, но и обогащать свой внутренний мир.

Как пишет в одной из своих книг мотивационный спикер Доусон Макалистер, мужчины чисто интуитивно относятся с большим интересом и уважением к тем дамам, которые сами себя уважают. А ведь самоуважение приходит именно посредством самореализации. Однако стараться реализовать себя в мытье кастрюль — прямо скажем утопия.

Конечно, можно тешить себя мыслями о том, что он — не такой…с нами такого не произойдет….я нужна ему любая…. Может быть и так. Но только девушкам, занятым домашним хозяйством, следует чаще вспоминать шутку о том, что 90% мужчин, узнав об измене жены, собирают вещи и уходят к любовнице…