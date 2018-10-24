Чего ждут от жен современные мужчины

Эксперты говорят: брачные агентства не исчезнут никогда. «Вечерка» выяснила, каких женихов сейчас просят у свах столичные невесты.

Для начала — цифра: более 60 процентов россиян, как недавно выяснил ВЦИОМ , предпочитают искать себе пары через друзей и родных, но никак не самостоятельно. Такие «ленивцы», говорят социологи, больше других склонны обращаться в брачные агентства, где хлопоты можно переложить на чужие плечи.

— Чаще всего это женщины, которые всем недовольны и склонны обвинять в своем одиночестве всех, кроме себя,

— говорит психолог Оксана Маренкова.

Еще две категории клиентов брачных агентств — это по-настоящему занятые господа и люди, «кому за», не умеющие заводить знакомства. Таких, кстати, большинство. Контингент столичных свах вообще серьезно повзрослел, говорят эксперты. Большинству клиентов 40 и выше. Эти люди сформировались как личности в мире, где не было интернета. Поэтому им, как правило, не интересны сайты знакомств, электронная переписка на которых больше похожа на общение в обычном чате и душевными чувственными письмами не пахнет.

Кого же им всем подавай? И поменялись ли ожидания с течением времени? Женщины, по словам владельцев брачных агентств, ищут, как правило, спутника-ровесника или чуть старше, а мужчины хотят жену помоложе. И чем состоятельнее кавалер, тем моложе дама ему нужна.

Кроме того, слабый пол «заказывает» брачным агентствам женихов с капитальцем, но не «папиков», как раньше, а мужчин активных, энергичных, способных хорошо зарабатывать. В списке требований также спортивная фигура, хороший вкус, а вот внешность особо не важна. Не потому, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, а чтобы выбор был шире.

А богатые женихи — их в брачных агентствах не больше 3 процентов— перестали гнаться за девушками стандартной модельной внешности.

— Состоятельным женихам, безусловно, важна внешность их женщин, — рассказывает психолог Маренкова, — и так будет всегда. Но богатым мужчинам для брака больше не нужны однотипные куклы, им интересны женщины ухоженные, подтянутые, одевающиеся со вкусом, неглупые и, это важно, натуральные, без накачанных губ, искусственных бюстов и прочего. Современному мужчине с деньгами не важно, работает их жена или нет, он готов давать ей деньги на саморазвитие, чтобы она тратила их на курсы, лекции, тренировки, но не выносила глупостями мозг. При этом «богатенькие буратины» отказываются от слишком умных и самостоятельных женщин, потому что подсознательно воспринимают их как партнеров по бизнесу, но отдают предпочтение дамам житейски мудрым, непосредственным и женственным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Тасуева, руководитель брачного агентства «Фортуната»:

— Не теряют популярности у москвичек и иностранные женихи. А вот граждане других стран не так активно интересуются русскими невестами, как раньше. Возможно, это следствие антироссийской политики. Мужчины боятся. Из оставшихся смелых активизировались азиаты — корейцы, китайцы, вьетнамцы. Они проявляют интерес и готовы платить. Наши женщины пренебрежительно морщатся, а зря. Мужчины азиаты очень хорошо относятся к слабому полу. Они своеобразные. Но к ним просто надо привыкнуть.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

На фоне общих тенденций всегда кто-то выбивается из толпы. Есть у столичных брачных агентств и индивидуальные заказы, и какие бы они ни были, свахи, дорожащие своей репутацией, стараются выполнить любую прихоть клиента. Как выяснила «Вечерка», некоторые мужчины, например, приходят в брачные агентства с вырезками из журналов — тычут пальцем в фото красотки и говорят: «Хочу такую!» Нравится парню определенный типаж, ничего не поделаешь. Есть клиенты, которым подавай невесту с узким лицом и никакую больше. Другая жена, считают эти женихи, обязательно растолстеет. А жить с женщиной в теле они не готовы ни при каких обстоятельствах. Был в одном московском брачном агентстве и такой случай: мужчина выбирал себе будущую жену по носу. Курносый парень просил найти себе курносую же девушку. Причем максимально. В мечтах он рисовал себе, как у них родятся курносые детки и будет замечательная курносая семья. Множество женихов не готовы жениться на женщинах с маленькой грудью. Им подавай невесту с большим бюстом, пятого и выше размера. И чтоб не импланты, а «натурпродукт». Свахи говорят, что такие невесты сейчас в страшном дефиците. Такого рода заказы самые сложные, но, если сильно постараться, то и они вполне выполнимые.

КСТАТИ

В августе этого года 47-летняя жительница Лондона Тереза Бурки отсудила у брачного агентства 13,1 тысячи фунтов стерлингов за то, что там не смогли подобрать ей жениха, у которого было бы несколько резиденций и желание иметь детей. Как выяснилось, у агентства была небольшая база мужчин и ни один из них даме не подошел.