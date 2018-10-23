5 способов доставить женщине истинное наслаждение

Говорят, что оргазм свиньи длится целый час. Сможешь довести подругу хотя бы до минутного? Попробуй, освежив в памяти наши советы.

Сделай красиво

Хочешь покорить с ней эротический Олимп? Для начала приведи спальню в порядок: убери все лишнее, приглуши свет, включи музыку, может быть, зажги свечи — ты сам все знаешь. Она должна быть настроена на получение удовольствия — висящие на спинке стула носки наверняка будут отвлекать ее.

Отдай ей должное

Многие девушки стесняются себя. А те, что не стесняются, все равно не могут избавиться от мыслей: как она выглядит в этом свете, не полнит ли он ее, нравится ли тебе ее выражение лица, когда она пытается кончить, и проч. Как ты понимаешь, от собственно оргазма подобные размышления сильно отвлекают. А значит, тебе придется приложить все усилия, чтобы она чувствовала себя прекрасной и желанной. Хвали ее, делай ей комплименты, демонстрируй ей свое восхищение — поверь, это окупится сторицей!

Поменьше пафоса

Нежность и трепетность хороши для прелюдий. Если хочешь, чтобы она сосредоточилась на своих ощущениях в сексе (а без этого едва ли тебе удастся доставить ей умопомрачительный оргазм), снизь чуть-чуть градус романтики. Она любит dirty talk? Прекрасно! Если нет, просто будь пожестче. Манипулируй ее телом, как тебе хочется. Согласно результатам исследования, женщинам куда легче достичь оргазма, если они чувствуют себя ведомыми.

Дразни ее

Ты отлично знаешь: раз за разом сдерживая оргазм, ты усиливаешь удовольствие, которые ощутишь в конце. Точно так же и у нее: ее оргазм будет эффектнее и дольше, если ты предварительно как следует «подразнишь» ее. Симптомы приближающегося экстаза тебе известны: учащенное дыхание, напряжение в мышцах, увеличение количества смазки. Почувствуешь, что она уже «вот-вот», — притормози. Сделай несколько таких «подводок». Это в конечном счете усилит ощущения — как твои, так и ее.

Развивай фантазию

Сколько эрогенных зон существует на теле твоей подруги — хотя бы примерно? И как часто ты уделяешь им время (хотя бы во время прелюдии)? То-то и оно. Перед тем, как перейти к, собственно, проникновению, убедись, что как следует пропальпировал все остальные части тела. И не забывай про наличие особых точек в ее влагалище (там есть не только G) — покажи ей класс ювелирной работы.