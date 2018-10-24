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Чего мужчины хотят от секса
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Чего мужчины хотят от секса 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Если ваш мужчина вдруг слишком застенчив, чтобы объяснить вам, чего он хочет получить в постели, воспользуйтесь инструкцией, как действовать в этом случае. Потому что все опрошенные нами мужчины сообщили нам буквально одно и то же.

Оральный секс

«Да! Просто чаще делай минет, и я буду любить вас до конца жизни!» — Михаил

Будьте милой

«Это звучит банально, но комплименты действительно важны. И не такие прямолинейные, как «ого, у тебя такой большой!», а более глобальные, вроде того, что я возбуждаю тебя» — Дмитрий

Покажите себя

«Поза наездницы может быть не так хороша с точки зрения оргазма, как догги-стайл, но мне так нравится смотреть на женщину, когда она находится на мне!» — Роберт

Дайте волю чувствам

«Не нужно имитировать сладострастные стоны, но искренние и честные эмоции всегда заводят не на шутку» — Макс

Не молчите

«Грязные разговоры способны превратить рутинный процесс в настоящий порнофильм. А ещё это чертовски возбуждает» — Николай

Поработайте над гардеробом

«Оставь на себе немного белья во время секса. Например, эту штуку… как она называется? Ну, которая держит чулки» — Федор

Играйте

«Однажды я попросил мою подругу встать в одну странную позу. У неё ничего не получилось, но я был в полном восторге, что она хотя бы попробовала это ради меня!» — Леонид
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