Чего мужчины хотят от секса 

Если ваш мужчина вдруг слишком застенчив, чтобы объяснить вам, чего он хочет получить в постели, воспользуйтесь инструкцией, как действовать в этом случае. Потому что все опрошенные нами мужчины сообщили нам буквально одно и то же.
Оральный секс
«Да! Просто чаще делай минет, и я буду любить вас до конца жизни!» — Михаил
Будьте милой
«Это звучит банально, но комплименты действительно важны. И не такие прямолинейные, как «ого, у тебя такой большой!», а более глобальные, вроде того, что я возбуждаю тебя» — Дмитрий
Покажите себя
«Поза наездницы может быть не так хороша с точки зрения оргазма, как догги-стайл, но мне так нравится смотреть на женщину, когда она находится на мне!» — Роберт
Дайте волю чувствам
«Не нужно имитировать сладострастные стоны, но искренние и честные эмоции всегда заводят не на шутку» — Макс
Не молчите
«Грязные разговоры способны превратить рутинный процесс в настоящий порнофильм. А ещё это чертовски возбуждает» — Николай
Поработайте над гардеробом
«Оставь на себе немного белья во время секса. Например, эту штуку… как она называется? Ну, которая держит чулки» — Федор
Играйте
«Однажды я попросил мою подругу встать в одну странную позу. У неё ничего не получилось, но я был в полном восторге, что она хотя бы попробовала это ради меня!» — Леонид