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Как поделиться сексуальными фантазиями с партнером
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Как поделиться сексуальными фантазиями с партнером 

Heroine.ru 45 минут назад
Фото: depositphotos
Рассказать мужчине о своих эротических фантазиях для некоторых сложнее, чем поделиться паролем от банковской карты и соцсетей. Однако при правильном подходе такая откровенность не оттолкнет партнера, а, наоборот, даст вам более глубокие и полноценные отношения.
По мнению шведского режиссера эротических фильмов, продвигающей феминистское порно, Эрики Люст, делиться своими фантазиями в паре необходимо:
Так важно делиться своими сексуальными фантазиями. Не только для более счастливых отношений и лучшего секса, но и для лучшего понимания собственной сексуальности. Для многих людей открытие своих фантазий и сексуальных предпочтений может быть очень страшным опытом, но эти разговоры могут поднять вашу сексуальную жизнь на следующий уровень, а также усилить вашу связь и отношения с партнером.
Heroine рассказывает, как поделиться сексуальными мыслями и почему это стоит сделать, даже если не собираетесь воплощать их в реальность.

1. Признайтесь себе в своих фантазиях

Первый человек, которому стоит признаться в эротических фантазиях, — вы сами. Возможно, вы не думаете о них часто и обстоятельно, не делитесьс подругами и вообще не считате, что фантазируете о сексе. Вспомните, есть ли сцены или ситуации в фильмах, которые вас особенно возбуждают. Обратите внимание на то, о чем вы думаете во время секса, какие картинки возникают в голове в самые приятные моменты. Чтобы обсуждать свои тайные желания с партнером, определитесь, что это за желания и как они могут воплотиться в жизнь.

2. Выбирайте правильный момент для разговора

Здесь многое зависит от уровня вашей с мужчиной откровенности, общего настроения и привычек в отношениях. Для кого-то вполне приемлемо начать грязные разговоры сразу перед сексом или после него. Одним легче раскрепоститься в баре за бокалом, другим нужен обстоятельный разговор на кухне. Не важно, какими будут обстоятельства, убедитесь, что вы оба готовы к такому разговору, мужчина способен вас слушать и рассказывать сам. Имейте в виду, что такая беседа не будет одноразовой и вы еще не раз вернетесь к этой теме.

3. Поймите, что нет неправильных фантазий

Не стоит стыдиться того, что вас возбуждает. Это всего лишь фантазия, она ничего не говорит о моральных качествах человека. Любая из этих выдумок остается плодом воображения и не означает, что вы хотели бы испытать такое в реальности. Делиться фантазиями нужно не обязательно для того, чтобы воплощать их в жизнь. Вы можете вместе посмеяться с мужчинами над своими пошлыми мыслишками, почувствовать новый уровень близости и доверия, получить новый опыт от самого разговора.

4. Не осуждайте партнера за его сексуальные фантазии

Хотите откровений — будьте готовы узнать много нового о своем мужчине. Напоминайте себе, что это всего лишь выдумка, и не принимайте его фантазии на свой счет. Порой людей возбуждают очень странные вещи, иначе откуда в мире такое разнообразие фетишей. Попытка пристыдить мужчину за сексуальные фантазии даст ему понять, что быть честным с вами — это плохо.

5. Если ваши фантазии не пересекаются, ищите компромисс

То, что в ваших фантазиях лишь вы вдвоем в разных локациях, а в его — толпа пышногрудых шлюх, не значит, что ваши отношения обречены. Спасти секс может компромисс. Пусть он окажется не таким ярким, как у вас в голове, зато внесете разнообразие, никого не обидев. Если вы не готовы приглашать в спальню посторонних людей, воплотить ваши или его мечты о тройничке можно с помощью вибратора и других секс-игрушек. Вы против группового секса, а он такое обожает — понаблюдайте вместе за групповым сексом в порно. Одним словом, никто из вас не обязан ломать себя ради фантазий другого. Но некоторые безболезненные уступки с вашей или его стороны будут много значить для вас обоих. Просто поделиться фантазиями с партнером — уже поступок.

6. Забудьте о стыде

Не вообще, а в данном конкретном случае. Трудно не стесняться своих фантазий, когда нам постоянно транслируют идею о том, что секс хорош до тех пор, пока он «нормален» — то есть им занимаются двое гетеросексуальных людей примерно одного возраста и комплекции. Стыд — это лишь последствия жизни в обществе, полном стигм и стереотипов. Единственные рамки, в которые стоит вписывать свою сексуальную активность, — совершеннолетие и добровольное согласие всех участников. Младенцы, кошки и покойники — это все-таки перебор.
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