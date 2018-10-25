Что делать, если партнер намного старше вас

Любви все возрасты покорны, говорится в романтичных песнях и стихах. Но так ли это на самом деле, WMJ.ru разбирался вместе с экспертами.

Разница в возрасте сегодня редко становится преградой на пути к любви, построению отношений и даже заключению брака, а большинство женщин предпочитают, чтобы партнер все же был старше их на несколько лет. Одно дело — разница в возрасте, составляющая пару лет, совсем другое — когда женщина вступает в отношения с мужчиной, который старше на 15 лет. О том, чего ждать от таких отношений, нам рассказали эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.

Ваши взгляды на жизнь могут не совпадать

Если разница в два-три года чаще всего неощутима, то 15 лет — это серьезный временной отрезок. Такие партнеры — это не просто представители разных поколений, но еще и носители разного опыта за плечами, разных ценностей и жизненных целей. В отношениях, где мужчина старше, он чаще всего выполняет роль наставника. У него, как правило, уже есть опыт серьезных отношений (возможно, брак или даже дети), он твердо стоит на ногах, имея работу и хобби. В это же время юная партнерша может не иметь опыта отношений и даже не знать, чего она хочет от жизни. Несмотря на все трудности, роль партнера-наставника может все-таки сыграть девушке на руку. Такой мужчина точно знает, чего хочет от отношений, потому что уже не строит романтических иллюзий на их счет. А опыт общения с женщинами помогает ему лучше тебя понимать.

Большая разница в возрасте предполагает различие в физическом состоянии партнеров

Двадцатилетняя девушка, выходя замуж за мужчину, который на 15 лет старше нее, вряд ли задумывается о том, в каком физическом состоянии будет находиться ее избранник хотя бы через десять лет. А правда в том, что к 40-50 годам практически половина мужчин начинает замечать снижение половой активности и ослабление потенции. Это значит, что женщина 35-40 лет (на минуточку, в этом возрасте женщина достигает пика своего сексуального развития) окажется связана отношениями с мужчиной, который уже не будет так сексуально активен, как раньше. А если разница в возрасте составляет больше 15 лет, то различия будут еще ощутимее.

Если у партнера эти отношения первые, будет тяжело

Если твой избранник — закоренелый холостяк, который к сорока годам не имел опыта отношений, тебе придется сильно постараться, чтобы построить крепкий союз.

Мужчина, долго живущий один и привыкший в одиночку идти по жизни, — не самый простой партнер для отношений. С таким мужчиной необходимо помнить, что ему потребуется много времени, чтобы перестроиться на совместную жизнь. Для него (как и, возможно, для тебя) все будет впервые, так что не стоит строить иллюзий по поводу того, что кризисные этапы в отношениях удастся перескочить. Есть и положительная сторона.

Такой мужчина, не обремененный ранее заботой о семье и ее благополучии, как правило, уже состоялся в своей профессиональной деятельности и обеспечил себя материально на несколько лет вперед, возможно, даже обзавелся собственным жильем. Раньше он считал, что семья только усложнит ему жизнь и помешает реализовать свои амбиции, теперь он чувствует себя уверенно и готов к семье и детям в полной мере.

Взрослый мужчина, с которым ты строишь отношения, может быть женат

Не все мужчины решаются на развод, но некоторым из них хочется глотка воздуха в отношениях. Как правило, такой мужчина женился в юности, а затем осознал, что скучает и не реализует в браке своих желаний. Тогда он решается на то, чтобы завести молодую любовницу, и, как правило, эти отношения помогают ему почувствовать себя молодым и привлекательным. При этом девушку, исполняющую роль любовницы, мужчина может как посвятить в свою историю, так и оставить все в тайне. Молодые девушки, решающиеся на отношения с женатым мужчиной, как правило, питают на его счет большие иллюзии, мечтают о замужестве и счастливой жизни. Мужчина же в большинстве случаев просто тешит свое самолюбие и не собирается разводиться с женой. Но даже если он решится на развод, который наверняка не будет легким, это еще не станет стопроцентной гарантией желанного счастья.

В отношениях с мужчиной, который старше тебя на 15 лет, есть свои особенности

Во-первых, ревность. Прямой зависимости между возрастом партнера и тем, насколько сильно он будет ревновать свою избранницу к другим представителям сильного пола, нет, но, как правило, для мужчин в возрасте более показательной является история, в которой он испытывает ревность именно к мужчинам моложе его. Он ясно осознает, что, несмотря на многие преимущества, не может дать юной возлюбленной того, что мог бы дать ей партнер-ровесник. Поэтому в отношениях с мужчиной, который старше тебя, нужно позаботиться о том, чтобы не создавать таких ситуаций, в которых у него будут поводы для ревности.

А во-вторых, его прошлое. Если у мужчины есть бывшая жена (или даже жены) и дети, тебе, как его новой партнерше, необходимо будет принять это и смириться с тем, что он, скорее всего, будет поддерживать с ними общение. Если для тебя этот вариант неприемлем, то стоит несколько раз подумать, готова ли ты к отношениям с таким мужчиной. И если нет, то лучше не обманывать себя с самого начала.