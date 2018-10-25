Личный опыт: 6 романтичных предложений

Праздники — это особенное время, когда люди встречаются с членами семьи, вкусно едят и долго спят. Неудивительно, что и предложения в этот период делаются довольно часто. Вот несколько ну очень романтичных историй о том, как британцы предлагали руку и сердце в канун Рождества!

1. «Все как в тумане»: Джоанна и Крис

Крису 27 лет, его невесте Джоанне — 26. Они оба футбольные фанаты из Манчестера. При этом Крис болеет за местную команду «Манчестер Сити», а Джоанна каждую неделю уезжает в Лондон ради игр «Челси». И дважды в год, когда их команды играют друг против друга, они вместе приезжают на стадион… и садятся в разных секторах!

Спустя три года встреч Крис решил, что предложение руки и сердца должно быть оригинальным: «Я хотел ее удивить и понял, что футбольный матч — то, что нужно».

3 декабря прошлого года, когда была назначена очередная игра их команд, он прислал себе и невесте фальшивое приглашение на соревнования пар фанатов. Другая пара «снялась» и остались только они в окружении 2000 болельщиков. И он опустился на одно колено и сказал: «Я люблю тебя, и мы оба здесь, потому что любим футбол, и это отличная возможность, чтобы предложить тебе все». Джоанна сразу согласилась. А потом они, как всегда, разошлись по секторам, и «Челси» поздравила девушку победой.

Джоанна считает, что все случилось в нужное время и в нужном месте: «Он долго готовился, и за это я люблю его еще больше. Хорошо, что все записано на видео! В тот момент все было как в тумане, а теперь можно пересматривать снова и снова».

2. «Это было как в кино»: Мэри и Карл

35-летние Мэри и Карл из Суррэя знакомы со студенческой скамьи, но много лет не общались и случайно встретились в прошлом ноябре. Месяц назад они вместе поехали в Нью-Йорк, и у Карла был план сделать предложение именно там. Он повел ее гулять в Центральный парк, чтобы покататься на коньках: это была ее мечта.

Карл заранее предупредил всех, что в нужный момент на льду останутся только они с Мэри. Они встали в центре катка, и он спросил: «Ты выйдешь за меня?» Когда она согласилась, зрители захлопали. «Это было как в кино, — вспоминает Мэри. — Как будто меня об этом попросил сам Хью Грант ».

3. «Будто я принцесса!»: Шарлотта и Крэйг

Когда 31-летний Крэйг увидел Шарлотту в ее первый день на новой работе, то сразу понял, что она — Та Самая.

Два года спустя он предложил ей поехать из родного Бирмингема в Лондон и остановиться в очень дорогом отеле. Пока они ужинали, нанятые Крэйгом помощники украшали номер и пригласили музыкантов и оператора. Вернувшись в номер, они увидели лепестки роз на полу и зажженные свечи на всех поверхностях. Играла ее любимая песня.

Крэйг взял Шарлотту за руку и предложил выйти за него. Шарлотта рассказывает: «Это было прекрасно. Будто я принцесса! Не знаю, как сказать… Мне понравилось, он все сделал замечательно!»

4. «Это был сюрприз!»: Дженна и Энди

Пять лет назад Дженна и Энди переехали из Англии в Австралию, потому что оба любили пляж и море. Но дома остались их родители, по которым они скучали.

После десяти лет совместной жизни Энди решил поразить Дженну в самое сердце. Обычно они отмечали Рождество вдвоем, но теперь планы изменились.

Он хотел предложить ей руку и сердце на пляже, показав заранее записанное видео с поздравлениями родни. Но потом решил пригласить всех лично!

Итак, Дженна приехала на пляж и увидела большую толпу, которая стояла лицом к воде. Когда она подошла, все повернулись — и оказалось, что это ее самые близкие люди. Она не смогла сдержать крик изумления.

В этот момент Энди выполнил то, что собирался, и она, конечно, ответила «да». Позднее Дженна сказала: «Присутствие моей семьи сделало этот момент еще важнее. Мы до сих пор смеемся, что я ничего не узнала заранее».

5. «Было прекрасно!»: Прина и Маул

30-летний Маул долго готовился к тому, чтобы предложить 28-летней Прине пожениться. Они познакомились в университете Манчестера девять лет назад и с тех пор не расставались. После диплома переехали в Лондон.

Он хотел вернуться в родной город и поговорить в красивом месте с видами на Манчестер — на террасе отеля King Street Townhouse.

После ночи в отеле они поехали на лифте завтракать. Но Маул остановил лифт на другом этаже, и его избранница увидела там фотографа и музыкантов. «Это было так здорово, я никогда не смогу забыть этот момент», — говорит Маул, и Прина с ним полностью согласна.

6. «Все было отлично продумано»: Рейчел и Питер

27-летние Питер и Рейчел из Лондона многое пережили вместе за шесть лет общения. Он прекрасно знал, что скромная девушка предпочтет праздник только для них двоих, а не для огромной толпы.

Питер разложил по всему дому маленькие подарки для Рейчел и подготовил квест. Придя домой с работы, она увидела у двери записку с первой подсказкой.

Потом она ходила по всем комнатам и собирала остальные подарки с записками, напоминавшими о счастливых событиях совместной жизни. В последней записке был номер, позвонив по которому, она узнала, что нужно спуститься по лестнице. Там ее ждал Питер. Рэйчел сочла произошедшее лучшим подарком к празднику, о котором она могла только мечтать!