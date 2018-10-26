Внук женится на внучке моей возлюбленной

Внук женится на внучке моей первой возлюбленной

Встречался я с одной разбитной девчонкой. Сбила меня на велосипеде в парке, так и познакомились.

«Куда мчишься?» — спросил я, помню. «А навстречу ветру, в счастливую жизнь» — ответила она, ничуть не смутившись. И повела меня к себе домой. Обработала ссадины, подула на синяки. Так и остался у нее на ночь. Думал, как же мне повезло. Таким я себя чувствовал с ней свободным, окрыленным.

А потом как-то звонит из милиции, просит ее оттуда забрать. Оказывается, кошелек у кого-то стащила. Все время с плохими компаниями водилась. То они в магазине бутылку коньяка дорогого своруют, то кому-то дверь подожгут. Пытался ее перевоспитать, а потом устал от всего этого. Ушел. Она недели две каждый вечер меня у дома караулила, умоляла простить, на коленях стояла. Но я был уверен, что горбатого могила исправит. Вскоре она совсем из моей жизни исчезла.

Через несколько лет я весьма удачно женился на настоящей хозяюшке, нарожали мы троих детей. Так и прожили в согласии сорок пять лет. Год назад Веры моей не стало. А прошедшим летом внук пригласил на дачу хорошенькую девушку, представил как свою невесту. Порадовался я за молодых и стал расспрашивать ее, откуда она, чем занимается, кто родители. Уж больно она мне напоминала мою первую любовь, ту самую, оторву мою. Сначала думал, мне это все кажется. Решил спросить фамилию бабушки и чуть в обморок не упал. Она! На всякий случай уточнил год рождения ее матери, вдруг от меня она тогда забеременела. К счастью, нет — мой внук и эта прелестница могут спокойно быть вместе. Про бабушку свою девушка рассказала, что умерла она рано, пила сильно…

Леонид Сергеевич, Санкт-Петербург