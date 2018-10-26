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«Посмотрю, как ты проживешь на алименты»
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Мужской взгляд: «Жене деньги доверять практически нельзя» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.
Мне 43, жене 36. Двое сыновей, младшему 7 лет, старшему от её первого брака 17.
Характеры напрочь разные. Она живет, как последний день, успевая брать от жизни все. Жена деревенская, я городской. Образование одинаковое (высшее и несколько высших).
Как недавно она сказала: "Я думала, ты поиграешь со мной полгода и бросишь".
Познакомились на вокзале. Очень красивая девушка, аж сердце замерло. Пообщались неделю, один раз даже прогулялись вместе.
Ну, как прогулялись, дела у меня были, цейтнот обычный. Половину дня вместе проездили по этим делам, заодно присмотрелись к друг другу. Спустя пар дней в ресторан сходили, после ресторана ко мне ночевать. Где-то через квартал ключи ей сделал.
Первое время жили замечательно, а потом случился кризис. Я получил значительное повышение по должности и понижение в зарплате (с 55 тыс. руб. до 36 тыс. руб.). Скандалы, ругачка, кредиты.
Жене деньги доверять практически нельзя — потратит все. Иногда способна залезть даже в те деньги, что под выплату кредита предназначались. Собственно, таким образом и квартиры, треть которой я ей оплатил, лишилась.
Сейчас это одна из семейных шпилек: "Я тебе верила! Ты говорил, что все будет хорошо".
При скандалах разное, например: "На следующей неделе съеду с детьми на съемную квартиру, будешь платить алименты".
В ответ получила:
"Вперед! К субботе освобождай жилплощадь. А я с интересом посмотрю, как ты проживешь на 13 тысяч рублей алиментов, платя 15 за съем квартиры".
За одно на десятку повысятся ежемесячные расходы (транспорт и т.п.). Будет очень интересно.
В общем, дня четыре не говорили и прожили в разных комнатах. И так раз семь, пока не приелось.
Пару раз за мной с топориком пожарным бегала, потом я его припрятал.
Командует в доме по-прежнему жена. Я оплачиваю счета, финансирую покупки, занимаюсь с младшим. Старший сам уже "по бабам" пошел.
Только в крайних ситуациях приходится вмешиваться, а так командирша рулит. Крепкий такой специалист из неё получился, очень крепкий. И финансовый вопрос спустя три с половиной года после кризиса только разрешился.
Другая организация, другая должность. Ежемесячная моя зарплата — 200-300 тысяч рублей и ее 50 тысяч вполне позволяют комфортно жить.
Женский форум28
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