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Почему он изменяет и как этого избежать
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«Сделав это один раз, мужчина редко останавливается» 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Колумнист WMJ.ru писатель, психолог и коучер Андрей Райдер решил на этот раз затронуть очень острую для многих женщин тему, тему измены любимого мужчины.
«Все мы сейчас люди рациональные и больше всех любим самих себя, мы живем в эпоху личного счастья, и, встречая «мужчину своей жизни», женщина должна понимать, что он от нее ждет, чтобы его любовь оправдалась (для него). А ждет он от любимой женщины пять вполне разумных вещей:
— заботы и комфорта,
— игривости и интриги,
— ухоженности и сексуальной привлекательности,
— его собственной сексуальной удовлетворенности.
Если все это мужчина от своей избранницы получает, то воздвигает ее на пьедестал любви, ценит и не помышляет об изменах. В противном случае он ищет другую женщину или пытается компенсировать нехватку чего-то на стороне. Так и рождается неверность, что, в общем-то, как дважды два.
Любая измена — это, по сути, пинок под зад и падение с пьедестала. Извини, если звучит грубовато, но все именно так. С изменами шутки плохи, и это как раз тот случай, когда чем оно доходчивее, тем лучше.
Измены обнуляют любовь и делают это быстро. Независимо от причины, один раз случившись, они затягивают в эмоциональном плане и в этом отношении похожи на рискованный вид спорта, а дело здесь именно в риске, который будоражит кровь. Он словно наркотик, на который человек подсаживается, его все сильнее тянет рисковать.
Так же и с изменами. Мужчина, изменивший один раз, редко останавливается на этом, если в его отношениях с постоянной женщиной все остается по-прежнему, мало того, он в буквальном смысле слова подсаживается на риск измен. Они становятся все оправданнее в его глазах, а угрызения совести уходят в прошлое. Довольно быстро двойная жизнь принимает для него естественную форму, и он не видит причин отказывать себе в удовольствии. В результате его возвышенное отношение к обманываемой второй половинке становится все приземленнее. Вполне возможно, что он продолжает ее любить, но уже без всякой идеализации, понимая, что это лишь часть его личной жизни. Она падает с пьедестала в его глазах, а он сам испытывает уже не то чувство, о котором слагают песни.
Как наркотики разрушают здоровье, так и измены разрушают любовь, даже не сомневайся в этом.
И что же делать, если мужчина тебе изменил или ты почувствовала неладное:
Первое: никаких лишних эмоций. Это не «предательство», а пинок под зад — то, с чего мы начали.
Второе: понять и принять для самой себя, что предрасположенность к изменам создают оба — и тот, кто изменил, и тот, кому изменили, это плод совместных «усилий». И потому расценивай измену в первую очередь как повод для аудита личного поведения по отношению к мужчине. Обрати внимание — ЛИЧНОГО в первую очередь. Это не значит, что именно ты виновата в измене, просто, трезво оценивая ситуацию, пойми, что партнер именно ТЕБЕ изменил, а не изменил сам по себе. Появилась такая возможность, а морально он к измене был уже готов, чего-то ему стало не хватать в ваших отношениях.
Многие семейные психологи, рассказывая о том, как женщинам следует вести себя после мужской измены, предлагают им унизительные вещи. Они учат их тому, как «зализывать раны», как «возвращать мужа», как «вычислить любовницу», как «бороться с ней», и тому подобному из разряда «как пережить предательство». Такие психологи застряли в прошлом веке и, возможно, сами мало ходили налево, не до конца понимая эту тему изнутри. По сути, они предлагают женщинам быть на второй роли в тени мужчины и подстраиваться под его выходки в борьбе за «бабское счастье».
Не надо никого вычислять и ни с кем бороться, следует повышать свою ценность, значимость и важность в глазах мужчины. Чтобы быть единственной и незаменимой, нужно этого добиться, идя по дороге к счастью. И если ты получила пинка под зад в виде измены мужчины, так и ускоряйся на своем пути, а не рыдай, сидя на обочине и давая возможность себя кому-то обогнать.
А потому третье: действовать, и побыстрей.
И вот что бы сделал я на твоем месте, если бы узнал, что любимый мне изменил.
1. Нашел бы свои плюсы в обнаруженной измене, ведь, во-первых, теперь и ты получила право при желании пойти налево сама, а во-вторых, у тебя появилась возможность внести в отношения те перемены, которые ты хотела. В вашей игре под названием «Любовь» у тебя появилась козырная карта.
2. Прикинул бы, а не надоела ли мне моя вторая половинка и не использовать ли случившееся как повод для того, чтобы с ней расстаться.
3. Размышляя, провел бы тщательный анализ наших отношений: а оправдываю ли я те пять ожиданий мужчины, о которых говорилось выше.
4. Купил бы бутылочку вина и завязал непринужденный разговор с любимым мужчиной, стараясь развязать его язык. И как только мы бы разговорились, я бы начал потихоньку у него выведывать, чего же ему в наших отношениях не хватает или в чем я лично недостаточно хорош (хороша). За один раз мне вряд ли удалось бы все выяснить, но откровенничать мы бы начали.
5. Если бы такие откровения никак не получались, я бы затеял совместный романтический отдых, чтобы разговорить расслабившуюся «половинку» где-нибудь вдали от суеты, обыденности и любовных похождений. Что-нибудь я в итоге точно понял бы или выяснил.
6. Разобравшись с причиной неверности, я бы составил для себя программу действий по совершенствованию наших отношений и устранению причины измены. Но это не была бы программа «трудной работы над ошибками», это была бы увлекательная игра — охота за сердцем любимого, за его вниманием, за его восторгом, за его желанием.
И вот тут остановлюсь на последней позиции перечня действий — на СЕКСЕ.
7. Все психологи единодушны, и я полностью согласен с ними в том, что, столкнувшись с мужской изменой, первое, что нужно делать женщине, — улучшать секс. Без секса для мужчин не существует полноценной любви, хороший секс с любимой женщиной — это и есть высшее проявление любви для мужчины, именно секс в первую очередь укрепляет ее.
Понимая и принимая это, женщина может идеальным образом выстраивать отношения с мужчиной, используя свою сексуальность. О том, как это можно делать, я рассказываю в видеокурсе «Как стать идеальной любовницей, чтобы больше наслаждаться жизнью». Послушай его, если хочешь стать увереннее.
Ну вот и все, если вкратце и в формате статьи. Только не подумай, ради бога, будто я гоню мяч в одни ворота. Аналогичную программу я распишу и любому мужчине, потому как, если любимая ему изменила, он облажался по полной».
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